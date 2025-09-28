Pista com trem e túmulo: 13 aeroportos com pousos mais curiosos do mundo

Enquanto aeroportos no mundo todo procuram ampliar sua gama de confortos para ganhar os passageiros — há opções com simuladores de realidade virtual, cervejaria, spa e até cachoeira —, existem aqueles que se destacam por esquisitices muitas vezes ancestrais.
Do Japão à Antártica, passando pelo Caribe e até pelo Brasil, estas pistas são para os "fortes" de coração, já que os pousos nem sempre são tranquilos. Há nesta lista, inclusive, um aeroporto que é tipo como o mais difícil do mundo, onde apenas 50 pilotos têm autorização para pousar.
Conheça a seleção de Nossa dos mais curiosos terminais do mundo e entenda por que eles vieram parar nesta lista:
Em uma ilha artificial
Onde? Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão
Para solucionar a falta de espaço urbano para terminais nas suas ilhas, os japoneses construíram entre 1987 e 1994 um aeroporto flutuante para servir à região de Grande Osaka.
Kansai está localizado sobre uma ilha artificial e, por isso, possui um paredão rochoso que garante sua estabilidade e o protege do oceano, para minimizar o risco de exposição a terremotos e tsunamis, além de uma ponte que o liga a cidade de Rinku.
Seu terminal 1, assinado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Piano, é o mais longo do mundo com 1,7 km.
Fechando a rua
Onde? Aeroporto Internacional de Gibraltar, Território Ultramarino Britânico
Enquanto em alguns lugares você tem que esperar o trem passar (conforme verá abaixo) para voar, em Gibraltar você não pode seguir de carro porque o avião vai passar. Isto porque a pista de pousos e decolagens cruza uma das principais avenidas da cidade — a Winston Churchill, que leva à fronteira com a Espanha — e, portanto, quando aviões chegam ou partem, é preciso fechar a rua, literalmente.
De propriedade do Ministério da Defesa do Reino Unido, sua pista é de uso da Força Área Real — operadores civis só podem usar o terminal destinado a eles. Por isso, quem está atrapalhando o tráfego é Sua Majestade.
No meio da neve no Polo Sul
Onde? Aeródromo Phoenix, na Antártica
Este aeroporto serve apenas à base McMurdo dos Estados Unidos no continente gelado. Construído em 2017, o aeródromo tem pista não de terra, mas de neve compactadas, segundo o exército americano. Todo o projeto demorou 16 meses para ficar pronto.
Rolos compressores de até 72,6 toneladas possibilitaram criar uma fundação de neve densa e forte o suficiente para suportar o peso da aterrissagem de um Boeing C-17 Globemaster, um avião militar usado pelos EUA. No total, o aeródromo tem capacidade para até 60 voos por ano.
Pista na praia
Onde? Aeroporto Barra, na Escócia
Aberto em 1936, este aeroporto escocês serve a um único destino: Glasgow. Mas esta não é sua única peculiaridade. O Barra também é o único aeroporto do mundo que usa como pista a faixa de areia de uma praia.
São três as "pistas", dispostas em um triângulo marcados por três mastros de madeira permanentes. Quando a maré sobe, as pistas as recobrem — por isso, os horários de voos variam de acordo com as marés.
Aos pés do Everest
Onde? Aeroporto Tenzing-Hillary, no Nepal
Construído em 1964, o aeroporto em Lukla fica em terreno que antes pertencia aos sherpas (os guias do Himalaia). Segundo o jornal The Himalayan Times, ele foi comprado pelo montanhista Edmund Hillary na época, que teria dado bebida aos locais para que dançassem na terra batida e aplainassem a área — o aeroporto não possuiu pista pavimentada até 2001.
Ponto de partida dos turistas para as trilhas até o Campo Base do Monte Everest — a montanha mais alta do mundo a 8.848 metros —, o Tenzing-Hillary já foi considerado o mais perigoso aeroporto do mundo, assim como outros nesta lista, graças ao terreno extremamente íngreme e por possuir uma única pista para o pouso e outra para decolagem.
Cuidado, lá vem o trem
Onde? Aeroporto de Gisborne, na Nova Zelândia
O trânsito é um tanto único em Gisborne. O aeroporto regional no subúrbio de Elgin, na ilha do norte do país, é um dos únicos no mundo que possui sua própria linha de trem, a Palmerston North-Gisborne Line.
O problema? Ela cruza a principal pista de pousos e decolagens do aeroporto. Portanto, pilotos e condutores precisam estar atentos ao cronograma uns dos outros antes de decidir dar partida em suas viagens. Já passageiros podem aproveitar a vista insólita da operação e o museu de aviação dentro dos seus 160 hectares de área, especializado em equipamentos vintage.
Quase um bunker de guerra
Onde? Aeroporto Internacional de Sarajevo, na Bósnia e Herzegóvina
Durante a Guerra da Bósnia, o aeroporto de Sarajevo se tornou uma espécie de linha divisória entre campos de batalhas: de um lado, a cidade inteiramente sitiada era controlada pelos sérvios, do outro estava o território sob a bandeira da ONU (Organização das Nações Unidas).
Para conseguir chegar à cidade de Sarajevo, o exército bósnio criou uma passagem subterrânea sob as pistas do aeroporto, conhecida como Túnel da Esperança, por onde passavam suprimentos para soldados, ajuda humanitária para os cidadãos e também servia de rota de fuga para os bósnios escaparem dos sérvios. Hoje, ele segue aberto sob o aeroporto e há um museu na sua saída.
Entre arranha-céus
Onde? Aeroporto de São Paulo/Congonhas, no Brasil
O representante brasileiro da lista apresenta um desafio para pilotos e deleite para viajantes mais corajosos: a possibilidade de admirar de muito perto — mesmo — o horizonte de São Paulo. Localizado no meio da zona urbana e a apenas 11 km do centro, ele possui pista mais curta que aeroportos mais novos e grande proximidade com a Avenida Washington Luís.
Em 2006, um voo da extinta companhia BRA derrapou ali e por pouco não caiu na avenida. No ano seguinte, aconteceu em Congonhas o maior acidente da aviação brasileira, quando um avião da TAM teve problemas para frear, passou sobre a Washington Luís e colidiu com outro prédio da aérea. Todos os passageiros morreram, além de outras 12 vítimas no solo. Desde então, Congonhas opera tráfego reduzido em relação àquele período, em que era o mais movimentado aeroporto do país.
Acordando os mortos
Onde? Aeroporto Internacional de Savannah/Hilton Head, nos EUA
A pista 10 do aeroporto que serve aos estados da Geórgia e Carolina do Norte guarda uma curiosidade — e o descanso eterno de dois americanos agora ilustres. Isto porque suas terras pertenceram a uma família local no século 19, os Dotsons, que foram enterrados a pedido na propriedade da família — a mais antiga sepultura é de 1857.
Parte dos terrenos foram cedidos para a construção dos terminais, mas a necessidade de expansão nos anos 40, devido à Segunda Guerra, fez com que as pistas invadissem a área das covas.
Como a lei federal americana proíbe a mudança de túmulos sem autorização da família — e os descendentes não a aprovaram, segundo o jornal Savannah Morning News — a pista é marcada pelas lápides famosas.
Nos ares até no pouso (com uma estátua torta de bônus!)
Onde? Aeroporto Internacional da Madeira/Cristiano Ronaldo, em Portugal
Um dos mais movimentados do país, Madeira já passou por diversas extensões para comportar o intenso tráfego, mas sua localização próxima ao mar apresentava desafios — não havia terreno suficiente para continuar crescendo.
Em 2000, contudo, sua pista foi estendida usando um recurso interessante: parte dela fica suspensa sobre o mar graças a 180 pilares.
Além de estar meio sobre a água e meio sobre a terra, o aeroporto ainda oferece uma atração um tanto única aos visitantes: um busto de Cristiano Ronaldo, que hoje também batiza seus terminais. O resultado da obra, contudo, foi polêmico — tanto que sua contestável semelhança com o jogador já resultou em substituições da escultura.
Olha a cabeça!
Onde? Aeroporto Internacional Princesa Juliana, em São Martinho
O lado holandês da ilha de São Martinho conta com o aeroporto mais movimentado de todo o Caribe, que impõe aos pilotos aquela que é considerada a aterrissagem mais difícil de todo o mundo, sobrevoando (bem baixo) a praia de Maho antes de pousar na única pista de 2.300 metros por 45 metros.
Sua decolagem é igualmente famosa entre turistas, que costumam segurar nas grades próximas à pista para assistir aos aviões levantando voo. A prática, no entanto, é desaconselhada e perigosa: em 2017, uma neozelandesa morreu após ser atingida por um forte jato da turbina de uma aeronave e bater sua cabeça contra o concreto.
Bonitão flutuante
Onde? Aeroporto Madivaru, nas Ilhas Maldivas
Inaugurado em 2022, o Madivaru ocupa quase uma ilha inteira do arquipélago e ganhou a fama de ser o "mais bonito do mundo" —porque está basicamente flutuando no meio do oceano. Com capacidade para quatro aviões em sua pista de 1,2 quilômetro, o trânsito em seu acesso não é bem de carros e passageiros, mas de barcos: um bote e uma lancha chegaram a se chocar e ferir passageiros nos seus arredores em junho.
Primeiro aeroporto doméstico a abrir no atol Lhaviyani, o Madivaru tem ainda acomodações para cerca de 80 pessoas em sua sala VIP, segundo o portal de notícias Raajje. Por enquanto, ele facilita apenas a circulação de turistas nas ilhas da porção norte do arquipélago e sua ligação com a capital, Malé, mas autoridades já expressaram o desejo de torná-lo um aeroporto internacional no futuro.
Corredor entre as montanhas - onde só 50 ousam ir
Onde? Aeroporto Internacional de Paro, no Butão
Paro tem uma única pista de 2.265 metros que é considerada uma das aterrissagens mais difíceis do mundo, tanto que apenas cerca de 50 pilotos no mundo possuem licença para pousar por lá, sempre manualmente. Contar com a tecnologia também não é uma opção por lá, já que não há radares.
E, por ser outro aeroporto nos arredores do Himalaia, ele tem topografia complexa de navegar a 2.250 m de altitude entre dois picos montanhosos de 5.500 m.
Como as condições meteorológicas na área nem sempre oferecem a melhor visibilidade, Royal Bhutan Airlines (também chamada Druk Air) explica que pousos e decolagens só são permitidos entre o nascer e o pôr do sol em Paro.
Por causa dos ventos térmicos nas encostas das montanhas, pousos são feitos só pela manhã, com solo seco antes de chuvas caírem, e as partidas são feitas à tarde.
*Com informações de matérias publicadas em 21/02/2022, 27/03/2023 e 25/09/2024.
