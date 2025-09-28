Pista com trem e túmulo: 13 aeroportos com pousos mais curiosos do mundo

Enquanto aeroportos no mundo todo procuram ampliar sua gama de confortos para ganhar os passageiros — há opções com simuladores de realidade virtual, cervejaria, spa e até cachoeira —, existem aqueles que se destacam por esquisitices muitas vezes ancestrais.

Do Japão à Antártica, passando pelo Caribe e até pelo Brasil, estas pistas são para os "fortes" de coração, já que os pousos nem sempre são tranquilos. Há nesta lista, inclusive, um aeroporto que é tipo como o mais difícil do mundo, onde apenas 50 pilotos têm autorização para pousar.

Conheça a seleção de Nossa dos mais curiosos terminais do mundo e entenda por que eles vieram parar nesta lista: