Pele do cão oleosa ou descamando? Como identificar a dermatite seborreica

A dermatite seborreica é uma condição que afeta a pele dos cães, provocando descamação, oleosidade excessiva e coceira em diferentes regiões do corpo. Embora possa surgir em qualquer raça, alguns animais apresentam maior predisposição devido à genética, idade ou condições de saúde subjacentes.

Segundo especialistas, a dermatite seborreica ocorre quando há uma produção excessiva de sebo pelas glândulas da pele. O excesso de oleosidade, combinado com descamação, cria um ambiente propício para irritações, infecções bacterianas ou fúngicas secundárias.

Reconhecer os sinais precocemente é essencial para evitar complicações e garantir o bem-estar do pet. Cães com dermatite seborreica podem apresentar: