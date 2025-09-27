Pele do cão oleosa ou descamando? Como identificar a dermatite seborreica

A dermatite seborreica é uma condição que afeta a pele dos cães, provocando descamação, oleosidade excessiva e coceira em diferentes regiões do corpo. Embora possa surgir em qualquer raça, alguns animais apresentam maior predisposição devido à genética, idade ou condições de saúde subjacentes.
Segundo especialistas, a dermatite seborreica ocorre quando há uma produção excessiva de sebo pelas glândulas da pele. O excesso de oleosidade, combinado com descamação, cria um ambiente propício para irritações, infecções bacterianas ou fúngicas secundárias.
Reconhecer os sinais precocemente é essencial para evitar complicações e garantir o bem-estar do pet. Cães com dermatite seborreica podem apresentar:
- Pele escamosa ou com crostas
- Odor característico devido ao excesso de oleosidade
- Coceira frequente ou lambedura excessiva
- Queda de pelos em algumas áreas
- Vermelhidão ou inflamação da pele
O aparecimento desses sintomas pode variar de leve a severo e, em casos avançados, a condição pode gerar desconforto intenso e predispor o pet a infecções secundárias.
Fatores que contribuem para a dermatite
Diversos fatores podem influenciar o desenvolvimento da dermatite seborreica: predisposição genética, alergias alimentares ou ambientais, problemas hormonais como hipotireoidismo, e até infecções por fungos ou bactérias.
O tratamento da dermatite seborreica envolve abordagem multifatorial:
Higiene adequada: banhos com shampoos medicinais específicos ajudam a controlar a oleosidade e reduzir a descamação.
Controle de infecções secundárias: quando necessário, antibióticos ou antifúngicos podem ser prescritos pelo veterinário.
Alimentação equilibrada: dietas ricas em ácidos graxos essenciais auxiliam na saúde da pele e do pelo.
Acompanhamento profissional: consultas regulares com o veterinário permitem monitorar a evolução e ajustar tratamentos conforme a necessidade.
Além do tratamento, a observação contínua do comportamento do cão é fundamental. Animais que se lambem ou coçam excessivamente podem estar sofrendo não apenas fisicamente, mas também apresentar sinais de estresse ou desconforto emocional.
Cuidados preventivos
Manter uma rotina de higiene adequada, alimentação balanceada e consultas periódicas ajuda a prevenir crises e a manter a pele do pet saudável.
A dermatite seborreica pode ser controlada com medidas corretas, mas exige atenção constante para evitar que evolua para quadros mais graves.
Fonte: Viktória Wensko Imparato, médica veterinária integrativa
