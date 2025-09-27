Fila na porta? Credo! 4 lugares em SP que só atendem por reserva

Imagem: Rubens Kato

Kanoe

Pode ser que você já tenha passado em frente a este restaurante e nem tenha percebido que ele estava ali. Essa é a ideia do chef Tadashi Shiraishi e a esposa Patricia Bianco, que servem um omakase (R$ 1.400) para apenas 8 pessoas por noite com reservas feitas com (muita) antecedência. Depois de atravessar a discreta porta, todo mundo se senta em volta de um balcão, instaldo no centro do salão de cores claras e luz aconchegante. São cerca de 18 etapas com o que há de mais fresco no dia que te levam direto a uma viagem gustativa e cultural pelo Japão. Vai lá: Alameda Itu, 1578, Jardim Paulista. Mais informações Veja mais no vídeo:

The Punch Bar

Aqui só se bebe com hora marcada. Neste bar de coquetelaria de influência japonesa tem horário para chegar e para ir embora, escolha entre 18h às 21h ou 21h30 à 0h (aos sábados, 17h-20h ou 20h30) para provar drinques bem-executados por Ricardo Miyazaki - que gosta de trocar ideia com os clientes antes de sugerir uma mistura exclusiva. O acesso ao espaço também é peculiar: entre na Galeria Ouro Branco e procure por uma porta de madeira similar à de uma casa. Toque a campainhia e desfrute da experiência no balcão, onde só cabem 15 pessoas. Vai lá: Rua Manuel da Nóbrega, 76 (loja 17), Paraíso. Mais informações

Imagem: Divulgação

Kuro

Apenas vinte pessoas são servidas por noite neste restaurante japonês estrelado. As reservas disputadas rolam metade às 19h e o restante às 21h. Cardápio à la carte inexiste. O esquema é ir disposto a provar o omakase (R$ 580). O menu degustação é preparado pelo sushiman Henry Miyano com os pescados frescos do dia, que são exibidos ao público em uma caixa de madeira antes do jantar começar. As etapas sempre variam, mas costumam contar com nove diferentes tipos de sushi. Por mais R$ 420, a refeição pode ser harmonizada. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César. Mais informações