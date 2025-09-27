Industrial e cultural, Barra Funda vira um dos bairros mais legais do mundo

A Barra Funda é o terceiro bairro mais "cool" — descolado ou legal, em tradução livre do inglês — do mundo, apontou o ranking da revista internacional de turismo Time Out.

A votação foi feita por uma rede global de editores, jornalistas e colaboradores da publicação, espalhados por diversas grandes cidades pelo mundo. Ficaram a frente da Barra Funda no ranking com 39 bairros apenas Jimbocho, em Tóquio (Japão), e Borgerhout, na Antuérpia (Bélgica). Apenas outro bairro brasileiro, Botafogo, no Rio de Janeiro, aparece na lista em 29º lugar.

História da Barra Funda é o que torna o bairro tão legal

A publicação considerou a Barra Funda a "alma alternativa de São Paulo", onde "o passado industrial encontra uma 'vibe' criativa e inegavelmente descolada".