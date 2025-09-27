NossaUOL
Industrial e cultural, Barra Funda vira um dos bairros mais legais do mundo

Trago Bar, na rua Souza Lima, na Barra Funda
Trago Bar, na rua Souza Lima, na Barra Funda Imagem: Ronny Santos/Folhapress

A Barra Funda é o terceiro bairro mais "cool" — descolado ou legal, em tradução livre do inglês — do mundo, apontou o ranking da revista internacional de turismo Time Out.

A votação foi feita por uma rede global de editores, jornalistas e colaboradores da publicação, espalhados por diversas grandes cidades pelo mundo. Ficaram a frente da Barra Funda no ranking com 39 bairros apenas Jimbocho, em Tóquio (Japão), e Borgerhout, na Antuérpia (Bélgica). Apenas outro bairro brasileiro, Botafogo, no Rio de Janeiro, aparece na lista em 29º lugar.

História da Barra Funda é o que torna o bairro tão legal

A publicação considerou a Barra Funda a "alma alternativa de São Paulo", onde "o passado industrial encontra uma 'vibe' criativa e inegavelmente descolada".

Foi destacada a paisagem de contrastes, em que uma mesma quadra abriga uma casa noturna badalada, trilhos de trem, antigos galpões transformados em galerias de arte, cafés onde eram antigas oficinais mecânicas e mais.

Casa das Caldeiras, uma das fábricas dos entornos da Barra Funda e da Água Branca que hoje são casas noturnas e espaços de eventos
Casa das Caldeiras, uma das fábricas dos entornos da Barra Funda e da Água Branca que hoje são casas noturnas e espaços de eventos Imagem: Divulgação

A revista ainda selecionou algumas paradas recomendadas:

Restaurantes, bares e cafés:

Galerias e lojas:

Imigração, industrialização e modernismo em um só lugar

O bairro da Barra Funda surgiu por volta da metade do século 19, em uma área que pertencia à Chácara do Carvalho, segundo a Prefeitura de São Paulo. Esta propriedade era uma divisão da antiga fazenda do Barão do Iguape e se alastrava por pontos como a praça Marechal Deodoro, as ruas Brigadeiro Galvão, Barra Funda e Vitorino Carmilo.

A origem de seu nome não é bem clara e há algumas teorias: uma diz que "Barra Funda" vem do italiano "Barafonda" —que significaria um lugar de bastante confusão. Outros apostam que a expressão designaria a proximidade do terreno com o rio Tietê e o alagamento provocado pela retirada de areia de suas margens.

O Palacete Prado, antiga sede da propriedade de Antônio Prado na Barra Funda, ainda no século 19. Atualmente, ali fica o colégio Boni Consili
O Palacete Prado, antiga sede da propriedade de Antônio Prado na Barra Funda, ainda no século 19. Atualmente, ali fica o colégio Boni Consili Imagem: Domínio Público

Seja lá qual for a raiz, o nome pegou — e não demorou muito. Em 1875, a estação Barra Funda da Estrada de Ferro Sorocabana foi inaugurada, como primeiro trecho da linha. Ela funcionava como depósito e armazém de produtos transportados entre o porto e o interior, e assim foi até os anos 20.

O fluxo comercial trouxe trabalhadores para a Barra Funda. Uma das primeiras comunidades a se fixar ali foi a de imigrantes italianos, que trabalhavam não só na ferrovia e seus armazéns, quanto nas serrarias e oficinas mecânicas que atendiam os vizinhos endinheirados dos Campos Elíseos, segundo o Almanaque da Folha.

Avenida Água Branca em 1920: É a atual Avenida Francisco Matarazzo, na Barra Funda
Avenida Água Branca em 1920: É a atual Avenida Francisco Matarazzo, na Barra Funda Imagem: Domínio Público

O início do século 20 foi definitivo para formar o bairro que se conhece hoje. O transporte foi ampliado das cargas para também incluir passageiros, com o primeiro bonde elétrico ligando a região ao Largo São Bento a partir de 1902. Com a maior circulação e demanda comercial, chegou a população negra para se juntar aos italianos que já ocupavam suas ruas.

O desenvolvimento econômico da Barra Funda e sua proximidade com as Fábricas Matarazzo (na Água Branca), além dos bairros de Higienópolis e os Elíseos, onde já viviam os abastados, logo atraiu também a elite industrial para a sua porção sul.

A antiga casa de Mário de Andrade na Barra Funda
A antiga casa de Mário de Andrade na Barra Funda Imagem: OS2Warp/Creative Commons

O encontro destas realidades tão diferentes de imigrantes e brasileiros, industriais e pequenos comerciantes no bairro inspirou os modernistas Antônio de Alcântara Machado a escrever "Brás, Bixiga e Barra Funda" e Mário de Andrade com a sua "Pauliceia Desvairada", ambos ainda na década de 1920.

Mas a Crise de 29 colocou um freio nesta bonança: as indústrias fecharam e os casarões da antiga classe média cafeicultora foram abandonados, tornando-se cortiços — onde viviam comunidades inteiras mais pobres e/ou de imigrantes, um símbolo da época.

Antiga estação da Barra Funda em 1964
Antiga estação da Barra Funda em 1964 Imagem: Arquivo Público do Estado

Restaram por ali as oficinas mecânicas, serrarias e marcenarias, além de indústrias de pequeno porte e marcos como o Estádio Palestra Itália (fundado em 1914, hoje Allianz Parque), que já caracterizavam o bairro nas décadas anteriores.

Galpões e outros espaços desocupados se tornaram ponto de encontro e berço do samba paulista, evoluindo para a formação dos primeiros grupos e escolas carnavalescas, como a Camisa Verde e Branco. Nos anos 70, os nordestinos também começaram a chegar e colaborar para a formação cultural, mas o declínio industrial já se completava.

O Memorial da América Latina é um centro cultural, político e de lazer, inaugurado em 18 de março de 1989 na cidade de São Paulo
O Memorial da América Latina é um centro cultural, político e de lazer, inaugurado em 18 de março de 1989 na cidade de São Paulo Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No entanto, Barra Funda voltou a crescer nas décadas seguintes graças à sua efervescência cultural que nunca enfraqueceu, com o Memorial da América Latina (1989) projetado por Oscar Niemeyer.

Aos poucos, houve a conversão das antigas indústrias em casas noturnas, restaurantes, bares e outras opções de entretenimento pela amplitude dos seus espaços desocupados e a facilidade de acesso proporcionada pelo Terminal Rodoviário da Barra Funda, inaugurado em 1989, além da chegada de estações de metrô na região, posteriormente.

