Festivais culturais gratuitos movimentam fim de semana em SP

São Paulo é lar de imigrantes de inúmeras regiões do país e do mundo. Neste fim de semana, é possível conferir essa diversidade em eventos que celebram tradições de diferentes povos. O maior deles, acontece no Parque do Trote, na Zona Norte. O festival Revelando SP propõe celebrar a tradição paulista sob diferentes ângulos, da música ao artesanato, dos saberes à culinária.

Até domingo, 90 mil pessoas, de 114 municípios paulistas, são esperadas no evento, com shows de Almir Sater, Siba com Orquestra de Frevo do Capibaribe e encontro de pavilhões de escolas de samba. O evento começa às 10h, na Av. Nadir Dias Figueiredo, s/n, na Vila Guilherme. Mais informações nas redes sociais do evento @revelando.sp.

Além do Revelando SP, há eventos espelhados por toda cidade, sem contar a programação que inclui estreias de teatro e exposição imersiva, mostras ao ar livre, atividades com crianças, lançamentos do cinema e muito mais. Confira nossas sugestões abaixo.