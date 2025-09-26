Cão fica pedindo comida? 5 Truques para ensinar o pet a respeitar refeições

Muitos tutores enfrentam uma situação comum: o cachorro insiste em pedir comida durante as refeições. O comportamento pode parecer inofensivo, mas oferecer alimentos preparados para humanos pode prejudicar a saúde dos pets —principalmente quando os pratos envolvem temperos, gorduras ou produtos processados.
O problema começa muitas vezes de forma inconsciente. O aroma da comida e o momento social estimulam o desejo do animal de participar, tornando o hábito persistente.
Quando o cachorro se posiciona próximo à mesa e recebe um pedaço de comida, ele aprende que a insistência funciona. Mesmo sem perceber, o tutor acaba reforçando o comportamento ao dar atenção ou oferecer petiscos durante as refeições.
A seguir, veja estratégias para reduzir o hábito:
Ignorar o comportamento
A ação mais eficaz é não reagir quando o cão pede comida. Isso significa não olhar, falar ou acariciar o animal nesse momento. Qualquer tipo de atenção será percebida como recompensa, então todos os moradores da casa devem seguir essa regra.
Manter o pet ocupado
Distrair o cão antes das refeições ajuda a reduzir a ansiedade por comida. Brinquedos recheáveis com ração ou petiscos próprios para cães são ótimas opções. Se o cachorro largar o brinquedo para pedir comida, volte para a técnica de ignorar.
Definir o espaço do cachorro
Treinar o animal para permanecer na caminha ou em um local específico durante as refeições cria um ambiente controlado. Comece com períodos curtos e aumente gradualmente, recompensando o comportamento correto.
Evitar comida humana
Por mais tentador que seja oferecer um pedacinho do que está comendo, isso reforça o hábito e dificulta eliminá-lo. Por isso, é recomendado que todos na casa, incluindo visitantes, sigam a mesma orientação: nunca dar alimentos humanos ao cachorro.
Nada de migalhas
Além disso, é importante não permitir que o animal fique debaixo ou ao lado da mesa durante as refeições. Restos e migalhas no chão também devem ser evitados, pois transmitem a mensagem de que pedir comida funciona em algum momento.
Com paciência e consistência, é possível reduzir os pedidos à mesa e garantir que o cachorro siga uma alimentação adequada, sem prejudicar a saúde ou criar hábitos indesejados.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.