Bichos

Cachorros que cabem até na bolsa: 7 raças de cães entre as menores do mundo

Colaboração para Nossa
Chihuahua de pelo longo
Chihuahua de pelo longo Imagem: Nhi Uyen/Pexels

Nem todo mundo tem espaço em casa para cães grandes e cheios de energia. Por isso, as raças de pequeno porte fazem tanto sucesso — especialmente entre quem mora em apartamentos ou busca um companheiro fácil de transportar.

Porém, engana-se quem pensa que tamanho reduzido significa pouca personalidade: muitos desses cães são destemidos, ativos e cheios de atitude.

De acordo com a American Kennel Club (AKC), algumas raças chegam a pesar menos de 3 quilos quando adultas. Além da praticidade no dia a dia, outra vantagem é que, em geral, cães pequenos têm maior expectativa de vida em comparação aos de grande porte.

A seguir, conheça algumas das menores raças reconhecidas oficialmente.

1. Chihuahua

Chihuahua
Chihuahua Imagem: Isabel AlcalÃ¡/Getty Images

Considerado o menor cão do mundo, o Chihuahua pesa entre 1,5 e 3 kg e mede até 20 cm de altura. Apesar do tamanho minúsculo, é corajoso e protetor. Muitas vezes não sente medo de enfrentar cães maiores.

2. Lulu-da-pomerânia (Spitz Alemão Anão)

Lulu-da-pomerânia
Lulu-da-pomerânia Imagem: Cup of Couple/Pexels
Fofíssimo e cheio de energia, o Lulupesa de 1,9 a 3,5 kg. Sua pelagem volumosa e o jeito esperto fazem com que seja um dos "mini dogs" mais populares do Brasil.

3. Yorkshire Terrier

Yorkshire
Yorkshire Imagem: Getty Images

Elegante e cheio de estilo, o Yorkshire mini geralmente não ultrapassa 3,5 kg. Além de ótimo cão de companhia, é conhecido por ser afetuoso e fiel ao tutor.

4. Maltês

Maltês
Maltês Imagem: Pezibear/pixabay
Com pelagem branca e longa, o Maltês pesa até 3,5 kg. É dócil, alegre e se adapta muito bem à vida em apartamentos.

5. Papillon

Papillon
Papillon Imagem: SergVG/pixabay

Reconhecido pelas orelhas grandes em formato de borboleta, o Papillon pesa de 2,5 a 4,5 kg. É inteligente e ativo, por isso um ótimo cão para famílias que gostam de brincar.

6. Affenpinscher

Affenpinscher
Affenpinscher Imagem: Ilona Didkovska/Getty Images
Chamado de "cão macaco" por sua expressão facial curiosa, o Affenpinscher pesa em torno de 3 kg. Apesar do porte pequeno, é destemido e cheio de personalidade.

7. Pequinês

Pequinês
Pequinês Imagem: Getty Images

Com até 5 kg, o Pequinês era o cão preferido da nobreza chinesa. Tem porte nobre, pelagem longa e um jeito calmo, que o faz parecer maior do que realmente é.

