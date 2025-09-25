Cachorros que cabem até na bolsa: 7 raças de cães entre as menores do mundo

Nem todo mundo tem espaço em casa para cães grandes e cheios de energia. Por isso, as raças de pequeno porte fazem tanto sucesso — especialmente entre quem mora em apartamentos ou busca um companheiro fácil de transportar.

Porém, engana-se quem pensa que tamanho reduzido significa pouca personalidade: muitos desses cães são destemidos, ativos e cheios de atitude.

De acordo com a American Kennel Club (AKC), algumas raças chegam a pesar menos de 3 quilos quando adultas. Além da praticidade no dia a dia, outra vantagem é que, em geral, cães pequenos têm maior expectativa de vida em comparação aos de grande porte.