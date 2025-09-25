Cachorros que cabem até na bolsa: 7 raças de cães entre as menores do mundo

Nem todo mundo tem espaço em casa para cães grandes e cheios de energia. Por isso, as raças de pequeno porte fazem tanto sucesso — especialmente entre quem mora em apartamentos ou busca um companheiro fácil de transportar.
Porém, engana-se quem pensa que tamanho reduzido significa pouca personalidade: muitos desses cães são destemidos, ativos e cheios de atitude.
De acordo com a American Kennel Club (AKC), algumas raças chegam a pesar menos de 3 quilos quando adultas. Além da praticidade no dia a dia, outra vantagem é que, em geral, cães pequenos têm maior expectativa de vida em comparação aos de grande porte.
A seguir, conheça algumas das menores raças reconhecidas oficialmente.
1. Chihuahua
Considerado o menor cão do mundo, o Chihuahua pesa entre 1,5 e 3 kg e mede até 20 cm de altura. Apesar do tamanho minúsculo, é corajoso e protetor. Muitas vezes não sente medo de enfrentar cães maiores.
2. Lulu-da-pomerânia (Spitz Alemão Anão)
Fofíssimo e cheio de energia, o Lulupesa de 1,9 a 3,5 kg. Sua pelagem volumosa e o jeito esperto fazem com que seja um dos "mini dogs" mais populares do Brasil.
3. Yorkshire Terrier
Elegante e cheio de estilo, o Yorkshire mini geralmente não ultrapassa 3,5 kg. Além de ótimo cão de companhia, é conhecido por ser afetuoso e fiel ao tutor.
4. Maltês
Com pelagem branca e longa, o Maltês pesa até 3,5 kg. É dócil, alegre e se adapta muito bem à vida em apartamentos.
5. Papillon
Reconhecido pelas orelhas grandes em formato de borboleta, o Papillon pesa de 2,5 a 4,5 kg. É inteligente e ativo, por isso um ótimo cão para famílias que gostam de brincar.
6. Affenpinscher
Chamado de "cão macaco" por sua expressão facial curiosa, o Affenpinscher pesa em torno de 3 kg. Apesar do porte pequeno, é destemido e cheio de personalidade.
7. Pequinês
Com até 5 kg, o Pequinês era o cão preferido da nobreza chinesa. Tem porte nobre, pelagem longa e um jeito calmo, que o faz parecer maior do que realmente é.
