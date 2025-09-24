Tripulantes descansam em 'quartos secretos' dentro de aviões; conheça

São elas todas as versões de Airbus A330, A340, A350, A380, Boeings 747, 767, 777 e 787, além de outras como Antonov An-124 e Tupolev Tu-114. Apesar de serem grandes aviões, o espaço disponível é apertado —e o resultado destes compartimentos é bem parecido com um hotel cápsula no Japão.

O acesso à área de descanso de aeronaves Airbus Imagem: P. Masclet/Divulgação Airbus

Nas mais modernas aeronaves, como o Boeing 787 e o Airbus A350, o CRC de comissários está localizado acima da cabine principal, junto à fuselagem superior. Mas nas mais antigas, ele estava muitas vezes situado junto ao compartimento de carga ou até no meio da cabine principal. Há ainda sempre um segundo, para os pilotos, acima do cockpit, informou o site Business Insider.

Alguns confortos são obrigatórios, segundo as agências reguladoras da aviação civil internacional. Os compartimentos de descanso precisam ter sempre ajuste de iluminação e temperatura, circulação de ar satisfatória e mínimo desconforto em relação a som e odores do restante da aeronave.

Os mais recentes ainda contam com "beliches", em que cada cama precisa ter, no mínimo, 198 centímetros de comprimento por 76 centímetros de largura e 1 metro cúbico de espaço ao redor, para que o tripulante possa se movimentar minimamente. É necessário também um espaço comum para que comissários ou pilotos possam se trocar.

"Pode ser bastante confortável. Nós recebemos lençóis, similares aos usados na classe executiva dos nossos voos internacionais. Gosto deles, mas eu tenho apenas 1,73 m, se você colocar alguém de 1,93 m ali, vai ficar um pouco apertado", opinou a comissária da United Airlines Susannah Carr à CNN americana.