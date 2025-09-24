Governo define regras para check-in e check-out em hotéis; o que muda?

O Ministério do Turismo publicou na última semana a portaria MTur nº28 que estabeleceu novas regras para a entrada e saída de hóspedes dos hotéis pelo país, que entrarão em vigor em 90 dias. Veja o que muda:

Diárias vão ficar mais curtas?

Uma diária continua dando direito a 24 horas de hospedagem, como foi definido na Lei nº 11.771 de 2008, mas o primeiro ou último dia de descanso no hotel podem ficar mais curtos na prática em até três horas.

Hotéis podem usar este período para serviços de arrumação, higiene e limpeza dos quartos, mas não podem cobrar a parte por isso -o valor deve estar incluso na diária.