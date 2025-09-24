Cheiro de salgadinho nas patas dos cães é normal? Veja cuidados e dicas

Muitas pessoas que convivem com cães já notaram um aroma curioso que vem das almofadinhas das patas. Esse cheiro costuma ser descrito como algo próximo a salgadinho, queijo, pipoca ou até milho torrado.
Por mais estranho que pareça, a explicação é totalmente natural e tem relação direta com a forma como o organismo dos cachorros regula a temperatura. Afinal, diferente dos humanos, os cães não transpiram pelo corpo todo.
Os cachorros eliminam calor principalmente por meio da respiração ofegante, mas as glândulas sudoríparas estão concentradas em áreas específicas, como as almofadas das patas. Essa transpiração cria um ambiente úmido perfeito para a proliferação da microbiota — um conjunto de bactérias e leveduras que vivem naturalmente na pele —, e é justamente a atividade desses microrganismos que libera o famoso cheiro de salgadinho.
Transpiração e microbiota
O suor presente nas patinhas contém substâncias que, ao entrarem em contato com as bactérias naturais da pele, produzem compostos voláteis responsáveis pelo odor. É um processo semelhante ao que acontece nas axilas humanas, mas em escala bem menor.
Por isso, mesmo cães saudáveis e bem higienizados podem apresentar esse cheiro característico, especialmente em dias quentes ou depois de brincadeiras que aumentam a temperatura corporal.
Apesar de parecer algo que exige preocupação, esse aroma é inofensivo na maioria dos casos. O que merece atenção é quando o cheiro fica muito forte e diferente do habitual, ou quando surgem sinais de desconforto, como lambidas excessivas, feridas, vermelhidão ou inchaços. Esses indícios podem indicar infecção bacteriana, presença de fungos ou alergias, exigindo avaliação veterinária.
Como cuidar das patas
Manter a higiene das patas é essencial para prevenir infecções e garantir o conforto do pet. Banhos regulares — com água morna ou em temperatura ambiente — ajudam a controlar a umidade, desde que sejam usados shampoos específicos para cães. Produtos de uso humano devem ser evitados, pois podem irritar a pele sensível dos animais.
Após passeios em dias de chuva ou calor intenso, é recomendável secar bem as almofadinhas com uma toalha macia ou pano limpo. Essa simples medida reduz a proliferação de bactérias e evita rachaduras, principalmente em cães que caminham em pisos quentes ou ásperos.
Além disso, manter os pelos entre os dedos aparados facilita a limpeza e diminui a retenção de sujeira. Com esses cuidados, o característico "cheiro de salgadinho" continua sendo apenas uma curiosidade charmosa para muitos tutores, sem riscos para a saúde do seu melhor amigo.
Fonte consultada: Elisa Tibério, médica veterinária e mestre pela USP (Universidade de São Paulo)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.