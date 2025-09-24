Cheiro de salgadinho nas patas dos cães é normal? Veja cuidados e dicas

Muitas pessoas que convivem com cães já notaram um aroma curioso que vem das almofadinhas das patas. Esse cheiro costuma ser descrito como algo próximo a salgadinho, queijo, pipoca ou até milho torrado.

Por mais estranho que pareça, a explicação é totalmente natural e tem relação direta com a forma como o organismo dos cachorros regula a temperatura. Afinal, diferente dos humanos, os cães não transpiram pelo corpo todo.

Os cachorros eliminam calor principalmente por meio da respiração ofegante, mas as glândulas sudoríparas estão concentradas em áreas específicas, como as almofadas das patas. Essa transpiração cria um ambiente úmido perfeito para a proliferação da microbiota — um conjunto de bactérias e leveduras que vivem naturalmente na pele —, e é justamente a atividade desses microrganismos que libera o famoso cheiro de salgadinho.