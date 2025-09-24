Azeite ganha nota mais alta da história entre brasileiros em guia italiano

O Azeite Sabiá acaba de receber a nota mais alta já conquistada por um brasileiro na edição 2025/2026 do prestigiado guia italiano Flos Olei. A publicação é referência internacional no mundo dos azeites, pelo rigor e pioneirismo de avaliação dos extravirgens.

Qual foi o desempenho do Sabiá?

O rótulo de Santo Antônio do Pinhal (SP) conseguiu inéditos 98 pontos, de um máximo de 100 pontos possíveis. Para chegar a esta marca, o extravirgem passou por painéis de provadores especializados que conduziram avaliações às cegas com 831 amostras de azeites internacionais.

Eles avaliaram intensidade, qualidade do frutado, amargor e picância, além de equilíbrio, persistência e complexidade. Este foi o quinto ano consecutivo em que o Sabiá esteve entre os melhores do mundo no guia, que chegou à sua 16ª edição.