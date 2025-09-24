Azeite ganha nota mais alta da história entre brasileiros em guia italiano

O Azeite Sabiá acaba de receber a nota mais alta já conquistada por um brasileiro na edição 2025/2026 do prestigiado guia italiano Flos Olei. A publicação é referência internacional no mundo dos azeites, pelo rigor e pioneirismo de avaliação dos extravirgens.
Qual foi o desempenho do Sabiá?
O rótulo de Santo Antônio do Pinhal (SP) conseguiu inéditos 98 pontos, de um máximo de 100 pontos possíveis. Para chegar a esta marca, o extravirgem passou por painéis de provadores especializados que conduziram avaliações às cegas com 831 amostras de azeites internacionais.
Eles avaliaram intensidade, qualidade do frutado, amargor e picância, além de equilíbrio, persistência e complexidade. Este foi o quinto ano consecutivo em que o Sabiá esteve entre os melhores do mundo no guia, que chegou à sua 16ª edição.
"Estar entre os melhores azeites do mundo, com 98 pontos de 100 no Flos Olei, é a recompensa pelo nosso empenho diário e, sobretudo, a prova de que o Brasil também produz azeites de excelência", comemorou a cofundadora Bia Pereira, em comunicado.
Brasil teve nove azeites nesta seleção do Flos Olei
Apesar do sucesso do Sabiá, a representatividade do Brasil encolheu no Flos Olei, cujos ranqueados são sinônimo de elite na olivicultura. Em 2024, 11 marcas nacionais foram destacadas pelo guia italiano, duas a menos do que a atual edição. Veja os reconhecidos:
- Fazenda do Azeite Sabiá (SP) - 98 pontos
- Prosperato (RS) - 97 pontos
- Lagar H (RS) - 93 pontos
- Estância das Oliveiras (RS) - 93 pontos
- Capela de Santana (RS) - 90 pontos
- Azeite Bem te Vi (RS) - 89 pontos
- Al-Zait & Co. (RS) - 87 pontos
- Azeite Verolí (MG) - 86 pontos
- Borriello (MG) - 81 pontos
Sumiram da seleção de 2025/2026 os rótulos Vinícola Essenza, Oliq Azeite Extravirgem, Orfeu, Olivas de Gramado e Azeite Puro. Não estavam na lista em 2024, mas entraram este ano as marcas Borriello, Capela de Santana e Lagar H.
O Flos Olei inclui em suas edições anuais apenas azeites que receberam, no mínimo, 80 pontos na avaliação dos jurados. Por isso, apesar de mais de 800 amostras envolvidas no processo, apenas 500 fazendas "de excelência" de cinco continentes e de um total de 57 países foram contempladas.
Para a publicação do guia 2025/2026 em italiano-inglês, italiano-chinês e italiano-espanhol, apenas nove azeites conseguiram a pontuação máxima: 100 pontos. Entre eles estão cinco rótulos italianos, três rótulos espanhóis e um croata.
Na América Latina, apenas três azeites superam o Sabiá na avaliação do Flos Olei: os chilenos Agrícola Pobeña e TerraMater, além do argentino Familia Zuccardi, todos com 99 pontos.
