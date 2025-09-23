Spa de hotel luxuoso em SP é eleito o melhor do Brasil e da América latina

São sete salas de tratamento, um estúdio de fitness de última geração, incluindo espaços para atividades sob demanda como ioga, jiu-jitsu e pilates, além de vestiários que dão acesso às saunas e jacuzzi.

Mais brasileiros na lista

Na premiação regional, mais spas de luxo se destacam. O Anantara Spa at Tivoli Ecoresort Praia do Forte foi escolhido o melhor do Brasil em um resort e o Kurotel de Gramado, o melhor retiro de bem-estar do País.

O cobiçado título de "Melhor Hotel Spa do Mundo 2025" foi para o Chenot Espace, no One&Only Portonovi, em Montenegro, enquanto o The Spa, do Mandarin Oriental em Costa Navarino, na Grécia, foi eleito o "Melhor Resort Spa do Mundo 2025".

O Palazzo Fiuggi, na Itália, manteve sua coroa como "Melhor Retiro de Bem-Estar do Mundo", e o WORLD SPA, em Nova York, conquistou o título de "Melhor Day Spa do Mundo 2025". O aplicativo Headspace reforçou suas credenciais de liderança em bem-estar digital ao vencer como "Melhor App de Bem-Estar do Mundo 2025".

Em 2025, o World Spa Awards introduziu uma nova categoria este ano: "Melhor Programa de Longevidade do Mundo". Este prêmio inaugural reconhece inovação excepcional no design de experiências de bem-estar personalizadas e baseadas em ciência, com foco em promover uma vida mais longa e saudável. O título foi concedido ao Advanced Longevity, no SHA México, programa celebrado por sua abordagem de ponta à longevidade, combinando terapias conduzidas por especialistas, nutrição e orientação de estilo de vida.