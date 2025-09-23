Spa de hotel luxuoso em SP é eleito o melhor do Brasil e da América latina

O Asaya Spa, localizado no Rosewood São Paulo, foi reconhecido na premiação global "World Spa Awards" como melhor spa de hotel do Brasil e da América Latina pela segunda vez consecutiva. Em sua décima primeira edição, o ranking é resultado de um ano de pesquisas com profissionais da indústria de wellness e público, e reconhece as propriedades que atuam com excelência no setor.
Inaugurado em 2024, o Asaya Spa tem parceria com a maison francesa Guerlain e combina práticas e rituais brasileiros com a tradicional abordagem da Guerlain aos cuidados com a pele e terapias regenerativas.
São sete salas de tratamento, um estúdio de fitness de última geração, incluindo espaços para atividades sob demanda como ioga, jiu-jitsu e pilates, além de vestiários que dão acesso às saunas e jacuzzi.
Mais brasileiros na lista
Na premiação regional, mais spas de luxo se destacam. O Anantara Spa at Tivoli Ecoresort Praia do Forte foi escolhido o melhor do Brasil em um resort e o Kurotel de Gramado, o melhor retiro de bem-estar do País.
O cobiçado título de "Melhor Hotel Spa do Mundo 2025" foi para o Chenot Espace, no One&Only Portonovi, em Montenegro, enquanto o The Spa, do Mandarin Oriental em Costa Navarino, na Grécia, foi eleito o "Melhor Resort Spa do Mundo 2025".
O Palazzo Fiuggi, na Itália, manteve sua coroa como "Melhor Retiro de Bem-Estar do Mundo", e o WORLD SPA, em Nova York, conquistou o título de "Melhor Day Spa do Mundo 2025". O aplicativo Headspace reforçou suas credenciais de liderança em bem-estar digital ao vencer como "Melhor App de Bem-Estar do Mundo 2025".
Em 2025, o World Spa Awards introduziu uma nova categoria este ano: "Melhor Programa de Longevidade do Mundo". Este prêmio inaugural reconhece inovação excepcional no design de experiências de bem-estar personalizadas e baseadas em ciência, com foco em promover uma vida mais longa e saudável. O título foi concedido ao Advanced Longevity, no SHA México, programa celebrado por sua abordagem de ponta à longevidade, combinando terapias conduzidas por especialistas, nutrição e orientação de estilo de vida.
Nas categorias de novas inaugurações, o Royal Mansour Casablanca Spa, no Marrocos, foi coroado "Melhor Novo Hotel Spa do Mundo 2025", enquanto o One&Only Spa Kéa Island, na Grécia, conquistou o título de "Melhor Novo Resort Spa do Mundo 2025". Já o Garrya Mù Cang Chải, no Vietnã, recebeu o título de "Melhor Novo Retiro de Bem-Estar do Mundo 2025".
Outros destaques incluem o Guerlain Spa, no One&Only Aesthesis (Grécia), eleito "Melhor City Resort Spa do Mundo 2025"; o Lanserhof Tegernsee, na Alemanha, como "Melhor Medical Spa do Mundo 2025"; o Surrenne, no The Emory (Inglaterra), como "Melhor Spa de Clube Privado do Mundo 2025"; e o The Ritz-Carlton Spa, no The Ritz-Carlton Hong Kong, reconhecido pela "Excelência em Serviço de Spa do Mundo 2025".
A lista completa de premiados pelo mundo pode ser acessada no site oficial da premiação.
