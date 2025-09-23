Francês colecionador de restaurantes de luxo e estrelado em SP ama farofa

Ele esteve entre nós. No fim de agosto, Jean-Georges Vongerichten retornou ao Brasil e para o restaurante que leva o seu nome, no Palácio Tangará, para o lançamento do novo menu e para uma comemoração: no portal de entrada do espaço, reformado e ampliado, mais uma placa do Guia Michelin, onde se vê uma estrela, se somava às outras três (2018, 2019, 2024 e, agora, 2025).
Treinado por Paul Bocuse, Jean é um dos grandes nomes da fusão entre a clássica cozinha francesa e os sabores e perfumes da Ásia.
O filho da Alsácia, porém, ainda acrescenta referências locais de seus mais de sessenta restaurantes espalhados entre Nova York, Londres, Tóquio e, claro, São Paulo - o único na América do Sul.
Mistura de sabores
Em conversa com Nossa, o chef conta que os menus espalhados pelo mundo se conversam e acredita, por exemplo, que uma das marcas do Tangará hoje são os pratos definidos no Jean-Georges de Nova York com ingredientes da capital paulista.
Mas o que faz o clima único do lugar, segundo ele, é mesmo a atmosfera do parque Burle Marx, praticamente o jardim de luxo do hotel no Panamby.
De casa, Jean-George entrega que não abre mão da raiz-forte europeia (o rábano) e mostarda, além de já ter levado a baeckeoffe (uma caçarola típica da Alsácia) a um de seus restaurantes em Nova York.
De seus dois anos de Tailândia e três entre Singapura, Hong Kong e Osaka, no Japão, viajam em sua cozinha ingredientes como pimenta, gengibre e capim-limão.
Do Brasil? O francês assume que se derrete por caju, mandioquinha, palmito pupunha, cumaru (a "baunilha amazônica") e a polêmica farofa - essencial para os brasileiros, mas complicada de explicar para os estrangeiros.
Sobre pratos, amo feijoada, pão de queijo e crepioca, conta.
Viajante do sabor
Colecionador de 44 estrelas ao longo de sua carreira e orgulhoso da manutenção de uma delas em São Paulo, o chef é econômico quando fala sobre sua assinatura pessoal.
"Para mim, primeiro vale a satisfação total do cliente em serviço, comida e sabor. Além disso, sempre estou curioso, sempre me reinventando e desenvolvendo a partir das minhas experiências de viagem", diz.
E acrescenta:
Viajar te mantém inspirado e atento. Meus times ao redor do mundo me deixam sempre faminto por aprender.
Como é o Tangará Jean-Georges
O restaurante, inaugurado em 2017, mantém uma fusão de técnica francesa, sabores asiáticos e ingredientes brasileiros sob condução do chef Filipe Rizzato.
Aos comensais que lotam o luxuoso salão reformado pela 134, responsável por criar os conceitos dos restaurantes como Vila Medi, A Casa do Porco e Votre, agora é possível mergulhar em um ambiente mais iluminado e colorido, inspirado no verde do parque Burle Marx que cerca o hotel.
No menu, as lições de Jean-Georges são explícitas. Entre as entradas provadas pela reportagem estão desde sushis de salmão, atum bluefin, vieira, robalo, avocado, com maionese de chipotle e shoyu da casa (R$ 120) à clássica vieira grelhada, com emulsão de gergelim, aspargos, alcachofas e salicórnia (R$185).
Se a ocasião chama um início, de fato, luxuoso, a casa oferece serviço de caviar Siberian (de R$ 389 a R$ 3812) e Osietra (de R$ 483 a R$ 4846), com brioche, gemas confitadas e ervas frescas ou blinis, creme azedo, ovos e ciboulette.
Entre os principais, divididos entre vegetarianos e veganos, peixes, frutos do mar e carnes, se destaca o robalo em jus agridoce e legumes da estação (R$ 216). Segundo um dos garçons, o único prato comum aos Jean-Georges espalhados pelo mundo.
Aos fãs de um bom corte de carne vermelha, a sempre chamativa waguy está na entrada e entre os principais, mas a reportagem optou pelo mignon Angus em costa de pimentas com cenouras glaceadas, molho de missô e mostarda (R$ 232).
Entre as novidades que Jean-George trouxe na mala — e que chegam ao grande público nesta quarta (24), há pratos clássicos, como magret de pato com purê de laranja e batata glaceada e a "carne mais cara do mundo" grelhada com repolho tostado.
Há também o esperado retorno da sobremesa Passion, feita de chocolate amargo, maracujá e caramelo, também presente em uma das opções de menu-degustação, harmonizado com vinhos a R$ 1.040. Uma outra opção, sem harmonização, também de seis tempos, sai por R$ 810. Os vegetarianos também podem desfrutar de uma seleção de pratos especial, a R$ 640.
Seja à la carte ou no menu-degustação, a seleção de vinhos da sommelière Marcela Celeguim garante uma harmonização feita sob medida, com três opções: Fusion (R$ 630), Prestige (R$ 1490) e (R$ 1490).
Diante de um cardápio enxuto e direto ao ponto, o que mais pode surpreender os comensais acostumados com uma certa sisudez num ambiente luxuoso, porém, é um serviço tão atencioso, quanto bem-informado sobre o peso que a placa vermelha na porta representa.
