Francês colecionador de restaurantes de luxo e estrelado em SP ama farofa

Ele esteve entre nós. No fim de agosto, Jean-Georges Vongerichten retornou ao Brasil e para o restaurante que leva o seu nome, no Palácio Tangará, para o lançamento do novo menu e para uma comemoração: no portal de entrada do espaço, reformado e ampliado, mais uma placa do Guia Michelin, onde se vê uma estrela, se somava às outras três (2018, 2019, 2024 e, agora, 2025).

Treinado por Paul Bocuse, Jean é um dos grandes nomes da fusão entre a clássica cozinha francesa e os sabores e perfumes da Ásia.

O filho da Alsácia, porém, ainda acrescenta referências locais de seus mais de sessenta restaurantes espalhados entre Nova York, Londres, Tóquio e, claro, São Paulo - o único na América do Sul.