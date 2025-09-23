Cachorro destruindo a casa? Saiba por que acontece e como reduzir hábito

Óculos, almofadas, sapatos e até móveis: muitos tutores já chegaram em casa e encontraram algum pertence destruído pelo cachorro. Esse comportamento, apesar de frustrante, é relativamente comum e pode ter várias origens — desde fatores emocionais, como ansiedade de separação, até questões ligadas ao tédio e à falta de estímulos.

Pesquisas apontam que comportamentos destrutivos costumam surgir quando o animal passa longos períodos sozinho ou sem atividades. Um estudo publicado na revista Animals, em 2020, descreve que a ansiedade de separação é uma das causas mais frequentes de destruição em cães, especialmente quando o comportamento ocorre durante a ausência do tutor e vem acompanhado de sinais como vocalização excessiva e tentativas de fuga.

Outro levantamento reforça que frustração e dificuldade de lidar com a solidão podem levar a comportamentos como mastigação de objetos e arranhões.