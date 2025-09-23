Cachorro destruindo a casa? Saiba por que acontece e como reduzir hábito

Óculos, almofadas, sapatos e até móveis: muitos tutores já chegaram em casa e encontraram algum pertence destruído pelo cachorro. Esse comportamento, apesar de frustrante, é relativamente comum e pode ter várias origens — desde fatores emocionais, como ansiedade de separação, até questões ligadas ao tédio e à falta de estímulos.
Pesquisas apontam que comportamentos destrutivos costumam surgir quando o animal passa longos períodos sozinho ou sem atividades. Um estudo publicado na revista Animals, em 2020, descreve que a ansiedade de separação é uma das causas mais frequentes de destruição em cães, especialmente quando o comportamento ocorre durante a ausência do tutor e vem acompanhado de sinais como vocalização excessiva e tentativas de fuga.
Outro levantamento reforça que frustração e dificuldade de lidar com a solidão podem levar a comportamentos como mastigação de objetos e arranhões.
Além da ansiedade, a simples falta de estímulos é um gatilho importante. Cães precisam de atividades diárias para gastar energia física e mental e, quando esse enriquecimento não acontece, a mastigação de objetos pode se tornar uma forma de aliviar o tédio.
Uma pesquisa publicada no Applied Animal Behaviour Science mostrou que brinquedos mastigáveis, tapetes olfativos e exercícios de busca reduzem significativamente o tempo de comportamento destrutivo em cães jovens.
Estratégias para evitar destruição
Brinquedos interativos e mastigáveis: ossos artificiais, brinquedos recheáveis com ração ou petiscos e itens que liberam comida aos poucos ajudam a direcionar o instinto de mastigar para objetos seguros.
Rotina de exercícios físicos: passeios diários, corridas leves, brincadeiras de buscar bolinha ou cabo de guerra são fundamentais para liberar energia acumulada.
Atividades de estímulo mental: treinos de obediência, jogos de farejar e brinquedos que exigem raciocínio deixam o cão mais satisfeito e menos propenso a roer móveis ou objetos pessoais.
Ambiente controlado: delimitar espaços quando o tutor não está em casa impede o acesso a itens valiosos e reduz riscos de acidentes.
Se o comportamento for persistente, intenso ou acompanhado de outros sinais de ansiedade, o ideal é buscar orientação de um médico-veterinário ou adestrador especializado em comportamento. Em alguns casos, a terapia comportamental pode ser necessária para garantir o bem-estar do animal e a tranquilidade da família.
