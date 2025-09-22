Pet fica chapado? Como cannabis medicinal é usada em tratamento veterinário

Apesar da regulamentação, ainda existem obstáculos. Um dos maiores, segundo a especialista, é o preconceito. "A primeira pergunta que todo mundo faz é: meu cachorro vai ficar chapado? Meu gato vai ficar chapado? Isso já tem diminuído bastante, mas ainda aparece", comenta.

Outro desafio é manter o acompanhamento adequado do tratamento, já que muitos tutores interrompem os retornos quando percebem melhora no quadro do animal. Por ser um tratamento terapêutico, abandonar o uso pode fazer com que problemas de saúde voltem a progredir.

Diferenças entre humanos e pets

Embora a base da terapia seja a mesma, há diferenças importantes no uso da cannabis entre humanos e animais.

"O que muda é o veículo de diluição. Alguns óleos, como o de abacate, por exemplo, são tóxicos para pets, por isso usamos azeite de oliva como diluente. Além disso, enquanto humanos costumam recorrer mais a óleos importados isolados, nos animais ainda se trabalha bastante com óleos full spectrum, produzidos por associações brasileiras", explica Viktória.

Esse detalhe técnico faz toda a diferença no resultado. Isso porque os fitocanabinoides interagem com o sistema endocanabinóide — presente tanto em humanos quanto em animais — responsável por regular praticamente todos os sistemas do corpo: nervoso, digestório, circulatório, respiratório e até o tegumentar.