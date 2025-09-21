Onde turista é mais feliz? Cidade em Portugal é a que mais alegra visitante

Lisboa, em Portugal, é a cidade onde os turistas são mais felizes em todo o mundo. A conclusão é de uma nova pesquisa da psicóloga da Universidade Harvard, Natalie Dattilo Ryan, encomendada pela plataforma de viagem BookRetreats.com e divulgada em 8 de setembro.
Como a capital portuguesa se deu bem?
Para chegar ao chamado "Holiday Happiness Index" (Índice de Felicidade nas Férias), a psicóloga analisou 47 cidades pelo mundo de acordo com cinco fatores que influenciam a produção de hormônios da felicidade: serotonina, dopamina, endorfinas e oxitocina.
Cada um dos fatores recebia uma nota de 0 a 20 e, somados, chegavam a uma nota total de 100.
Foram analisados:
- Exposição ao sol: A luz natural estimula a produção de serotonina e ajuda a regular o humor e o sono, além da produção de vitamina D, essencial para a saúde;
- Qualidade de sono: Ambiente com menos barulho e poluição visual ajuda a dormir melhor --o que equilibra a produção dos hormônios da felicidade e diminui o do estresse, o cortisol;
- Dieta saudável: Uma função gastrointestinal saudável é chave para melhorar a produção de serotonina e dopamina. Por isso, foi avaliada a disponibilidade de vegetais frescos, gorduras saudáveis e fibras;
- Tempo na natureza: Exposição ao ambiente verde ajuda a diminuir o estresse e promover a produção dos hormônios da felicidade;
- Exercício físico: Atividades como caminhada promovem a liberação de endorfinas, regulam a dopamina e serotonina e não só melhoram o humor, como a qualidade do sono ao fim do dia.
Para pontuar a exposição solar, foi calculada a média de horas de tempo claro e ensolarado em cada destino. Já a qualidade de sono foi baseada na percepção do público de poluição solar e barulho em cada cidade, que avaliaram a situação de 0 (melhor) a 100 (pior). A dieta é pontuada de acordo com o percentual de restaurantes classificados como saudáveis no TripAdvisor.
Foram ainda utilizados dados da ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) de 2024 a respeito do tamanho das áreas verdes de cada cidade, ou ainda dados governamentais e/ou acadêmicos.
Já a taxa de exercícios físicos foi determinada a partir do tempo que se demora para andar entre cada uma das quatro atrações mais populares de cada destino nas plataformas de viagem.
Com base nestes dados, o estudo revelou por que estes cinco destinos são os mais "felizes" para os turistas no mundo todo em 2025. Conheça a lista e os destaques de cada cidade:
1º: Lisboa, Portugal
A capital portuguesa obteve índices altos em diversos quesitos de bem-estar, sendo o principal deles a gastronomia.
Quase 100% dos restaurantes locais são considerados saudáveis — o segundo maior número de toda a lista mundial — e muitos são acessíveis, o que a colocou à frente de cidades como Paris, Tóquio e Nova York.
O fato de a cidade ser fácil de navegar a pé também conta a seu favor, com paisagens que recompensam o turista pela jornada.
Apesar de não ter a maior área verde da lista, seus 49 m² por pessoa são quatro vezes maiores do que os de Madri, por exemplo, e a cidade ainda fica bem próxima de outros pontos para quem curte explorar a natureza —é o caso da Costa da Caparica e de Cascais, a 1h de trem.
A cidade ainda oferece 2.828 de sol, animando as férias dos visitantes.
2º: Helsinque, Finlândia
A Finlândia já venceu diversas vezes outros rankings de países mais felizes do mundo e, não à toa, também é um dos melhores para turistas.
Um dos principais atrativos de sua capital é a natureza, já que Helsinque tem 126 m² de parques e outras áreas verdes por pessoa — cerca de duas vezes e meia a disponível em Lisboa.
A tranquilidade também é um ponto a favor: Helsinque lidera na qualidade de sono de seus moradores e visitantes graças a baixos índices de barulho e poluição luminosa, os melhores das cidades do ranking.
Moderna, a metrópole finlandesa recebeu 19 pontos (de 20 possíveis) no quesito navegabilidade a pé. Por exemplo, o turista pode caminhar 37 minutos com facilidade do centro da cidade à igreja Temppeliaukio ou ao mercado Kauppatori.
Ruas seguras, transporte eficiente e uma cultura de confiança também permitem aos turistas relaxarem verdadeiramente por lá, segundo o estudo.
3º: Orlando, EUA
Orlando abriga os parques da Disney — que se dizem o lugar mais feliz do mundo— da Universal, Sea World, entre outras atrações, mas a cidade tem muito a oferecer em outros quesitos. Inesperadamente, ela é uma das mais verdes dos EUA, com 258 m² por pessoa — o maior número deste ranking.
São 148 parques, jardins e áreas de recreação. Além disso, o turista pode se divertir explorando os diversos lagos de Orlando de caiaque, fazendo trilhas e conhecendo a fauna e flora de áreas protegidas de florestas tropicas ou jardins botânicos sob as suas 2.930 horas anuais de sol.
Apesar de oferecer poucas opções de gastronomia saudável e qualidade ruim de sono quando comparada a outras cidades da lista, ela tem uma atmosfera receptiva que anima o visitante.
4º: Atenas, Grécia
A capital grega oferece não só 2.772 horas de sol por ano —tanta luz ajuda a aumentar a produção dos hormônios da felicidade dos visitantes —, mas a combinação marcante de história, mar e cultura para as férias.
A mais navegável a pé dentre as cidades do ranking, Atenas permite caminhar meia hora e visitar de uma só vez a Acrópole, o Templo de Zeus Olímpico, o Estádio Panatenaico e o Jardim Nacional de Atenas.
Quase 10% de todos os restaurantes servem pratos saudáveis, o mais alto índice do ranking, com uma cultura gastronômica vibrante. Praças e cafés são animados, mas também vale deixar o centro da cidade e visitar às praias da Riviera Ateniense graças a areias fofinhas e água turquesa.
5º: Edimburgo, Escócia
Como única cidade britânica no top 10, Edimburgo faz bonito ao representar o reino: a capital escocesa teve notas altas em área verde, qualidade de sono, navegabilidade a pé e opções saudáveis gastronômicas, o que a tornou uma boa opção para turistas de qualquer ângulo (ou preferência pessoal).
A cidade possui 144 parques e 78 m² de área verde por pessoa, quase o dobro de Londres, incluindo o renomado Royal Botanic Garden.
Uma caminhada tranquila de 79 minutos (1h19) leva o turista do Castelo de Edimburgo ao Museu Nacional da Escócia, passando por diversas paisagems icônicas.
Também é possível fazer paradinhas saudáveis e gostosas para comer —cerca de 7% dos restaurantes servem opções nutritivas, seja com ingredientes locais ou uso criativo de vegetais. Apesar de ter "apenas" 1.428 horas de sol por ano, o verão escocês é bem iluminado e permite curtir os festivais ao ar livre.
Completam ainda o top 20:
6º: Madri, Espanha
7º: Viena, Áustria
8º: Budapeste, Hungria
9º: Oslo, Noruega
10º: Vilnius, Lituânia
11º: Copenhague, Dinamarca
12º: Roma, Itália
13º: Zurique, Suíça
14º: Zagreb, Croácia
15º: Doha, Qatar
16º: Estocolmo, Suécia
17º: Amsterdã, Países Baixos
18º: Sydney, Austrália
19º: Munique, Alemanha
20º: Chicago, EUA
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.