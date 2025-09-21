Onde turista é mais feliz? Cidade em Portugal é a que mais alegra visitante

Foram analisados:

Exposição ao ambiente verde ajuda a diminuir o estresse e promover a produção dos hormônios da felicidade; Exercício físico: Atividades como caminhada promovem a liberação de endorfinas, regulam a dopamina e serotonina e não só melhoram o humor, como a qualidade do sono ao fim do dia.

Para pontuar a exposição solar, foi calculada a média de horas de tempo claro e ensolarado em cada destino. Já a qualidade de sono foi baseada na percepção do público de poluição solar e barulho em cada cidade, que avaliaram a situação de 0 (melhor) a 100 (pior). A dieta é pontuada de acordo com o percentual de restaurantes classificados como saudáveis no TripAdvisor.

Foram ainda utilizados dados da ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos) de 2024 a respeito do tamanho das áreas verdes de cada cidade, ou ainda dados governamentais e/ou acadêmicos.

Já a taxa de exercícios físicos foi determinada a partir do tempo que se demora para andar entre cada uma das quatro atrações mais populares de cada destino nas plataformas de viagem.

Com base nestes dados, o estudo revelou por que estes cinco destinos são os mais "felizes" para os turistas no mundo todo em 2025. Conheça a lista e os destaques de cada cidade: