Hermitage é disputado no mundo todo; Vamos de Vinho fala sobre o Rhône

Hermitage é um dos nomes mais prestigiados do vinho francês, afirma Rodrigo Barradas no Vamos de Vinho, do Canal UOL. A região destaca-se por tintos potentes de syrah e, menos conhecidos, brancos complexos de marsanne e roussanne.

Com vinhedos em encostas graníticas no norte do Rhône, Hermitage combina tradição, terroir raro e produção limitada, explica Barradas. O resultado são vinhos caríssimos, longevos e disputados no mundo todo.