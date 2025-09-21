Hermitage é disputado no mundo todo; Vamos de Vinho fala sobre o Rhône

Hermitage é um dos nomes mais prestigiados do vinho francês, afirma Rodrigo Barradas no Vamos de Vinho, do Canal UOL. A região destaca-se por tintos potentes de syrah e, menos conhecidos, brancos complexos de marsanne e roussanne.
Com vinhedos em encostas graníticas no norte do Rhône, Hermitage combina tradição, terroir raro e produção limitada, explica Barradas. O resultado são vinhos caríssimos, longevos e disputados no mundo todo.
Hermitage inteiro é do tamanho do vinhedo de um grande produtor de Bordeaux, por exemplo.Vinícius Mesquita
O terroir inclui morros íngremes, solos de granito decomposto e clima continental com ventos secos. Segundo Barradas, "de grossíssimo modo, é um grande morro", dividido entre produtores produtores e lotes famosos, como La Chapelle.
Barradas lembra que a busca por rótulos de produtores como Chave disparou nas últimas décadas: "Hoje em dia, eu não quero nem pensar quanto custa uma garrafa."
'Encostas dramáticas fazem Côte-Rôtie única', diz Vinícius Mesquita
Côte-Rôtie se destaca pela colheita manual em encostas íngremes e solo de xisto, avalia Vinícius Mesquita, que ressalta a intensidade e longevidade dos tintos produzidos ali.
Encostas dramáticas! A angulação chega lá a 60 graus. É um pouco assustador e perigoso, né? Tanto que é... é tudo manual praticamente, colheita com roldana, a terraplanagem é essencial.Vinícius Mesquita
'Norte do Rhône é pequeno, mas nobre', diz Vinícius Mesquita
O norte do Vale do Rhône representa só 5% a 10% da produção, mas concentra denominações históricas e vinhos emblemáticos, segundo Mesquita.
Quando a gente vai lembrar dos emblemáticos [...] nós vamos falar do norte, que representa... entre 5 a 10% da produção do Rhône, ou seja, o sul, de que não vamos falar, de que um dia falaremos em algum programa, representa mais de 90% da produção do Rony.Vinícius Mesquita
'Saint-Joseph e Crozes-Hermitage são portas de entrada', avalia Mesquita
Saint-Joseph e Crozes-Hermitage oferecem acesso ao estilo do Rhône Norte, afirma Mesquita, destacando tintos de syrah com preços menos estratosféricos que Hermitage.
O Cozes-Hermitage te dá a chance de você sentir como é mais ou menos o Hermitage pro pobre mortal. Porque esse você paga, você consegue pagar um preço mais acessível. [...] Acho que é um primeiro passo, mas tem outros.Vinícius Mesquita
'Condrieu é o reino da Viognier', afirma Rodrigo Barradas
Condrieu se destaca mundialmente pelos vinhos brancos de Viognier, segundo Barradas, enquanto Saint-Péray ganha evidência recente por seus brancos de Marsanne e Roussanne.
No mundo inteiro, qual é o lugar da viognier, vamos dizer, é Condrieu. [...] É o reino da uva viognier, que é essa uva, assim, super aromática, floral, né?Rodrigo Barradas
