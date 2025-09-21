Bússola para gente ruim? 5 sinais de que seu gato não gosta de alguém

Gatos são mestres em demonstrar emoções, mas nem sempre de maneira óbvia. Quando um estranho entra em cena, esses animais podem mudar completamente para expressar que não se sentem seguros ou que preferem ficar sozinhos.

Observar esses comportamentos é essencial para garantir o bem-estar do pet e evitar situações de estresse. Afinal, forçar a aproximação nunca é uma boa ideia.

Cada gato tem seu próprio limite de convivência e respeitar o espaço do animal é fundamental para manter a confiança. A seguir, veja alguns indícios de que seu companheiro não está à vontade com determinada pessoa.