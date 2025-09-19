Por que os gatos mordem os tutores? Entenda as causas e saiba como evitar

Nessas situações, a mordida funciona como um aviso: "já chega". Essa linguagem é natural e faz parte da complexidade comportamental dos felinos.

Além disso, há outros contextos em que o hábito aparece. Gatos filhotes, por exemplo, costumam morder mais durante as brincadeiras — especialmente quando aprendem a usar as mãos do tutor como brinquedo. Em alguns casos, esse comportamento se prolonga na vida adulta.

Há, também, os momentos em que o excesso de afeto desperta mordidinhas suaves — uma maneira peculiar de expressar amor. Em outros, o tédio ou a carência levam o gato a morder simplesmente para chamar atenção. Por fim, a dor também pode ser um fator: quando o animal está sofrendo, é comum que reaja com agressividade.

Estratégias para reduzir as mordidas

Embora naturais, as mordidas podem se tornar incômodas. Mas existem atitudes simples que ajudam a transformar essa convivência.

O primeiro passo é observar a linguagem corporal do gato: orelhas para trás, rabo agitado e corpo tenso são sinais de desconforto. Nesses momentos, interromper a interação é a forma mais eficaz de evitar uma reação negativa.