Apresentadores divergem sobre as melhores áreas do norte do Rhône

Para ele, Côte-Rôtie, Hermitage e Cornas estão em outro patamar. Crozes-Hermitage não oferece uma experiência comparável. E, como é uma área muito grande, é importante escolher bem o produtor.

Para Mesquita, Crozes-Hermitage deve ser incluído porque o preço é mais cessível que o de Hermitage e Côte-Rotie. "É a chance de o pobre mortal sentir como é mais ou menos o Hermitage", afirma.

O norte do Rhône é famoso por denominações como Côte-Rôtie, Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage e Condrieu, cada uma com tradição e estilos próprios. É também o lugar do mundo onde a uva syrah é mais emblemática.

Vinícius: 'O norte é uma filipeta fininha', diz sobre geografia do Rhône

A geografia peculiar do norte do Rhône, marcada por encostas íngremes e clima continental, é analisada por Vinícius Mesquita, que compara o formato do vale a uma "filipeta fininha" e destaca o predomínio da syrah, enquanto Barradas ressalta a produção pequena da região.