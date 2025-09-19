Apresentadores divergem sobre as melhores áreas do norte do Rhône

As melhores áreas do norte do Rhône, na França, foram motivo de discordância entre os apresentadores Rodrigo Barradas e Vinícius Mesquita no Vamos de Vinho, do Canal UOL.
Para Mesquita, as três áreas "tops de linha" da região são Côte-Rotie, Hermitage e Crozes-Hermitage. Barradas se incomodou com a inclusão da terceira.
Não, não concordo. Eu discordo diametralmente. Rodrigo Barradas
Para ele, Côte-Rôtie, Hermitage e Cornas estão em outro patamar. Crozes-Hermitage não oferece uma experiência comparável. E, como é uma área muito grande, é importante escolher bem o produtor.
Para Mesquita, Crozes-Hermitage deve ser incluído porque o preço é mais cessível que o de Hermitage e Côte-Rotie. "É a chance de o pobre mortal sentir como é mais ou menos o Hermitage", afirma.
O norte do Rhône é famoso por denominações como Côte-Rôtie, Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage e Condrieu, cada uma com tradição e estilos próprios. É também o lugar do mundo onde a uva syrah é mais emblemática.
Vinícius: 'O norte é uma filipeta fininha', diz sobre geografia do Rhône
A geografia peculiar do norte do Rhône, marcada por encostas íngremes e clima continental, é analisada por Vinícius Mesquita, que compara o formato do vale a uma "filipeta fininha" e destaca o predomínio da syrah, enquanto Barradas ressalta a produção pequena da região.
O norte é uma filipeta fininha ali do lado, bordeando o rio Rhône. Depois tem uma área meio inconsistente. Aí vem o sul, como se fosse um decanter.Vinícius Mesquita
Barradas: 'Vinhedos mais bonitos do mundo estão em Côte-Rôtie'
Para Barradas, os vinhedos de Côte-Rôtie são espetaculares e figuram entre os mais bonitos do mundo, devido às encostas dramáticas, que também exigem ao trabalho manual intenso, o que contribui para os preços elevados da região.
Você entra em Côte-Rotie, e aí você vê vinhedos espetaculares, espetaculares, porque eles são... Os vinhedos, talvez, a maior parte dos vinhedos mais bonitos do mundo sejam esses que ficam em encostas dramáticas.Rodrigo Barradas
'Cornas não deve nada a Hermitage', afirma Barradas
Barradas defende o potencial dos vinhos de Cornas frente a outras AOCs, destacando rusticidade e potência. Mesquita ressalta o tempo de garrafa para tornar os vinhos mais amigáveis.
Pra mim, Cornas não deve nada a Hermitage, não deve nada a Côte-Rotie.Rodrigo Barradas
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.