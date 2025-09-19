NossaUOL
Apresentadores divergem sobre as melhores áreas do norte do Rhône

Do UOL, em São Paulo

As melhores áreas do norte do Rhône, na França, foram motivo de discordância entre os apresentadores Rodrigo Barradas e Vinícius Mesquita no Vamos de Vinho, do Canal UOL.

Para Mesquita, as três áreas "tops de linha" da região são Côte-Rotie, Hermitage e Crozes-Hermitage. Barradas se incomodou com a inclusão da terceira.

Não, não concordo. Eu discordo diametralmente. Rodrigo Barradas

Para ele, Côte-Rôtie, Hermitage e Cornas estão em outro patamar. Crozes-Hermitage não oferece uma experiência comparável. E, como é uma área muito grande, é importante escolher bem o produtor.

Para Mesquita, Crozes-Hermitage deve ser incluído porque o preço é mais cessível que o de Hermitage e Côte-Rotie. "É a chance de o pobre mortal sentir como é mais ou menos o Hermitage", afirma.

O norte do Rhône é famoso por denominações como Côte-Rôtie, Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage e Condrieu, cada uma com tradição e estilos próprios. É também o lugar do mundo onde a uva syrah é mais emblemática.

Vinícius: 'O norte é uma filipeta fininha', diz sobre geografia do Rhône

A geografia peculiar do norte do Rhône, marcada por encostas íngremes e clima continental, é analisada por Vinícius Mesquita, que compara o formato do vale a uma "filipeta fininha" e destaca o predomínio da syrah, enquanto Barradas ressalta a produção pequena da região.

O norte é uma filipeta fininha ali do lado, bordeando o rio Rhône. Depois tem uma área meio inconsistente. Aí vem o sul, como se fosse um decanter.Vinícius Mesquita

Barradas: 'Vinhedos mais bonitos do mundo estão em Côte-Rôtie'

Para Barradas, os vinhedos de Côte-Rôtie são espetaculares e figuram entre os mais bonitos do mundo, devido às encostas dramáticas, que também exigem ao trabalho manual intenso, o que contribui para os preços elevados da região.

Você entra em Côte-Rotie, e aí você vê vinhedos espetaculares, espetaculares, porque eles são... Os vinhedos, talvez, a maior parte dos vinhedos mais bonitos do mundo sejam esses que ficam em encostas dramáticas.Rodrigo Barradas

'Cornas não deve nada a Hermitage', afirma Barradas

Barradas defende o potencial dos vinhos de Cornas frente a outras AOCs, destacando rusticidade e potência. Mesquita ressalta o tempo de garrafa para tornar os vinhos mais amigáveis.

Pra mim, Cornas não deve nada a Hermitage, não deve nada a Côte-Rotie.Rodrigo Barradas

