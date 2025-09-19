Fim de semana em SP: 8 programas ao ar livre para curtir na cidade

Às vésperas do início da primavera, os termômetros prometem deixar as baixas temperaturas de lado e trazer o climinha gostoso para dar o ar da graça, o que combina muito bem com passeios ao ar livre.

São Paulo entra na onda e é palco para vários eventos nas áreas externas. Tem concerto, show de música, apresentação artística, brindes, feirinhas, com opções para todos os tipos de público.

Quem não quer encarar a rua pode escolher entre as boas opções em ambientes fechados, de reestreia de musical a comédia nos palcos. Ideias não faltam para aproveitar o fim de semana, tá? Inspire-se nas nossas sugestões e se divirta!