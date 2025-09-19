Descubra o paraíso secreto do Tocantins que pode superar até o Jalapão

As mensagens que eu enviava freneticamente no WhatsApp para os amigos, a família e as pessoas do trabalho não combinavam com a calmaria da cidade de Ponte Alta, com seus 7.000 habitantes:
Estou no interior do Tocantins e a partir de agora vou ficar sem internet por quatro dias. Falamos na volta"
Esse era o texto-padrão. Ao ler a minha mensagem, cada um vinha com o seu assunto, mas todos arrematavam com a mesma pergunta: "É para o Jalapão que você vai?". Não, não era.
O lugar era Serras Gerais, nome que, tanto eu quanto os contatos do WhatsApp, lamentavelmente desconhecíamos. E, junto com a descoberta que esta viciada em celular consegue viver muito bem quatro dias sem o aparelho, nascia também a convicção de que o Tocantins não é só o Jalapão.
Embora pouco falada, Serras Gerais tem algumas das cachoeiras mais bonitas desse globo. Cânions, grutas, riachos, mata e rochas avermelhadas fazem parte dos adornos constantes. E, apesar de esse palavreado evocar aventura, tudo isso é visitado sem perrengue, no maior conforto e em um conceito de viagem inédito no Brasil.
Fizemos um roteiro no estilo dos safaris na África, com direito a hospedagem em tendas muito bem equipadas tais quais às dos lodges africanos — com cama, pia, vaso sanitário, chuveiro quente, ventilador, estantes, tomadas e até carregadores USB. Com a vantagem de estar por aqui mesmo.
A viagem é com a Korubo Safaris, que desde 2001 tem um safari camp (o nome oficial) no Jalapão. A estrutura de Serras Gerais, que veio só em 2023, foi atualizada com sucesso e ganhou um acampamento ainda mais confortável, ou glamping, o termo da vez que mistura camping com glamour.
Assim como nas viagens de safári pela África, tudo é incluído. No roteiro, de seis ou sete dias que acontece o ano todo (por a partir de R$ 5.980), estão duas noites em Palmas com café da manhã (uma antes e uma depois do safari), todos os passeios, transfers, as refeições, lanches, sucos naturais e os deslocamentos.
Aliás, eles são feitos em um "caminhônibus", um caminhão adaptado com cadeiras confortáveis, janelas panorâmicas e espaço o suficiente até para ir de pé buscar a água gelada sempre disponível no galão. Não tem aquele aperto dos 4x4 nem tempo para enjoar com o sacolejo. Afinal, nas Serras Gerais, o tempo de deslocamento entre o acampamento e as atrações é de no máximo meia hora.
Rotina no safári brasileiro: sol, cachoeiras e descanso
Já era quase noite quando eu e os outros sete hóspedes chegamos ao acampamento. De dia, havíamos nos dividido entre o grupo que ia ao Jalapão (umas 30 pessoas pela minha contagem sem precisão) e o pequeno grupo que escolheu Serras Gerais: a avó e o avô esportistas que gostam de rodar o mundo em destinos de natureza, a neta de 9 anos com a amiga e sua avó, uma mãe com o filho de 11 anos que já havia ido ao Jalapão e quis repetir a experiência nas Serras Gerais, e eu, no alto dos meus 37 anos. Todos provando que a viagem é possível ser feita por gente de todas as idades.
A maioria das trilhas é bem aberta, e a única dificuldade é com as subidas, mas basta ter fôlego suficiente para subir uma longa escadaria que está tudo certo. Ninguém tem que fazer muitos malabarismos. Cordas fazem a segurança ao redor das trilhas e pontes pênsil ou com estacas de madeira estão onde os pés sairiam com lama.
Ao chegar no acampamento com o céu brilhando alaranjado, era impossível não ouvir exclamações de todos. Uma grande tenda de decoração rústico-chique é a sede do safari camp, onde todo mundo se encontra para o café da manhã, o almoço, o jantar e também nas tardes quentes do cerrado.
Sob uma grande lona e entre muita madeira, estão sofás, redes e uma rede suspensa com vista panorâmica para ver o pôr do sol e as estrelas, que formam um céu completamente pontilhado. Mais estrelado que isso, são poucos os lugares no Brasil.
No roteiro de sete dias da Korubo o esquema é o mesmo: um passeio pela manhã e um no fim do dia, com a diferença que aqui são para entrar em cachoeiras vazias e apreciar o pôr do sol a cada dia de cenários diferentes. Nesses horários, o sol forte do cerrado também não atingiu o auge e as caminhadas ficam agradáveis.
À tarde, quando o calor é forte, o lugar para estar é a piscina de borda infinita com vista para o verde que vai até onde a vista alcança. Só se sai da piscina para o almoço, já que as refeições são em estilo buffet sempre na sede e em uma mesa comprida compartilhada. É um menu sem invencionices, com comida caseira e saborosa, como arroz, feijão, frango, lasanha e um prato típico da região, como o arroz com pequi, além das frutas e doces.
O jantar termina por volta das 20h, horário que esta paulistana agitada que só dorme às 3h da manhã pensava ser impossível ir para a cama. Mas quando a rotina é ir de cachoeira em cachoeira e quando o sinal de internet é inexistente, é fácil pegar no sono. A tela do celular, aliás, não precisa ser ligada para nada (além das fotografias). Nem mesmo para o despertador ou para ver o horário. Um sino bate no acampamento avisando que a refeição está servida e, para acordar, o guia passa de barraca em barraca chamando do lado de fora.
Experiências exclusivas na Natureza
Ainda antes de chegar ao acampamento, o primeiro passeio com a Korubo era para uma piscina natural famosa nos roteiros pelo Tocantins: a Lagoa do Japonês. Com águas azuis transparentes, cercadas por uma gruta e paredões rochosos, o lugar já anuncia que refrescar-se acompanhado de rochas milenares fará parte dos dias seguintes.
É cheio, mas é a partir dali que quem faz o roteiro da Korubo nas Serras Gerais se despede da multidão. Depois da Lagoa do Japonês, todos os passeios seguintes são praticamente privativos. Não encontrei turistas em mais nenhuma outra cachoeira, o que deixa a Cachoeira da Cortina, por exemplo, e a do Urubu-Rei, algumas das mais bonitas da viagem, ainda mais espetaculares.
Outras que impressionam são as que estão na propriedade da Korubo, ou seja, são realmente só para os hóspedes, e visitadas em uma trilha em grupo.
Já o ponto mais conhecido das Serras Gerais, o Cânion Encantado, faz todo o sentido ser visado. São 5 km de trilha, ida e volta, que chegam a uma fenda de 70 metros de altura por onde caem quatro quedas d'água. Além das araras azuis sobrevoando, não havia mais algo nem ninguém para atrapalhar a vista.
Isso porque, apesar de ser lugar almejado, as agências que levam os grupos chegam por lá só no meio da manhã, vindo de mais longe do que o acampamento da Korubo.
Já o pôr do sol, tem dia que é admirado atravessando as rochas vermelhas do Arco do Sol, tem dia que é privativo no Pico dos Estreitos (uma montanha com vista 360 graus para o cerrado dentro da propriedade da Korubo) e tem dia que é da rede suspensa no camping mesmo.
O único perrengue? Religar o celular depois dos dias esquecendo que ele existe.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.