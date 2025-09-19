Descubra o paraíso secreto do Tocantins que pode superar até o Jalapão

O lugar era Serras Gerais, nome que, tanto eu quanto os contatos do WhatsApp, lamentavelmente desconhecíamos. E, junto com a descoberta que esta viciada em celular consegue viver muito bem quatro dias sem o aparelho, nascia também a convicção de que o Tocantins não é só o Jalapão.

Embora pouco falada, Serras Gerais tem algumas das cachoeiras mais bonitas desse globo. Cânions, grutas, riachos, mata e rochas avermelhadas fazem parte dos adornos constantes. E, apesar de esse palavreado evocar aventura, tudo isso é visitado sem perrengue, no maior conforto e em um conceito de viagem inédito no Brasil.

Fizemos um roteiro no estilo dos safaris na África, com direito a hospedagem em tendas muito bem equipadas tais quais às dos lodges africanos — com cama, pia, vaso sanitário, chuveiro quente, ventilador, estantes, tomadas e até carregadores USB. Com a vantagem de estar por aqui mesmo.

A viagem é com a Korubo Safaris, que desde 2001 tem um safari camp (o nome oficial) no Jalapão. A estrutura de Serras Gerais, que veio só em 2023, foi atualizada com sucesso e ganhou um acampamento ainda mais confortável, ou glamping, o termo da vez que mistura camping com glamour.

Assim como nas viagens de safári pela África, tudo é incluído. No roteiro, de seis ou sete dias que acontece o ano todo (por a partir de R$ 5.980), estão duas noites em Palmas com café da manhã (uma antes e uma depois do safari), todos os passeios, transfers, as refeições, lanches, sucos naturais e os deslocamentos.

Aliás, eles são feitos em um "caminhônibus", um caminhão adaptado com cadeiras confortáveis, janelas panorâmicas e espaço o suficiente até para ir de pé buscar a água gelada sempre disponível no galão. Não tem aquele aperto dos 4x4 nem tempo para enjoar com o sacolejo. Afinal, nas Serras Gerais, o tempo de deslocamento entre o acampamento e as atrações é de no máximo meia hora.