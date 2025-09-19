NossaUOL
Descubra o paraíso secreto do Tocantins que pode superar até o Jalapão

Natália Manczyk
Colaboração para Nossa, de Serras Gerais, Tocantins
Por do sol no Arco do Sol, em Almas, nas Serras gerais, no Tocantins
Por do sol no Arco do Sol, em Almas, nas Serras gerais, no Tocantins Imagem: Carina Furlanetto - stock.adobe.com

As mensagens que eu enviava freneticamente no WhatsApp para os amigos, a família e as pessoas do trabalho não combinavam com a calmaria da cidade de Ponte Alta, com seus 7.000 habitantes:

Estou no interior do Tocantins e a partir de agora vou ficar sem internet por quatro dias. Falamos na volta"

Esse era o texto-padrão. Ao ler a minha mensagem, cada um vinha com o seu assunto, mas todos arrematavam com a mesma pergunta: "É para o Jalapão que você vai?". Não, não era.

O lugar era Serras Gerais, nome que, tanto eu quanto os contatos do WhatsApp, lamentavelmente desconhecíamos. E, junto com a descoberta que esta viciada em celular consegue viver muito bem quatro dias sem o aparelho, nascia também a convicção de que o Tocantins não é só o Jalapão.

Embora pouco falada, Serras Gerais tem algumas das cachoeiras mais bonitas desse globo. Cânions, grutas, riachos, mata e rochas avermelhadas fazem parte dos adornos constantes. E, apesar de esse palavreado evocar aventura, tudo isso é visitado sem perrengue, no maior conforto e em um conceito de viagem inédito no Brasil.

Fizemos um roteiro no estilo dos safaris na África, com direito a hospedagem em tendas muito bem equipadas tais quais às dos lodges africanos — com cama, pia, vaso sanitário, chuveiro quente, ventilador, estantes, tomadas e até carregadores USB. Com a vantagem de estar por aqui mesmo.

A viagem é com a Korubo Safaris, que desde 2001 tem um safari camp (o nome oficial) no Jalapão. A estrutura de Serras Gerais, que veio só em 2023, foi atualizada com sucesso e ganhou um acampamento ainda mais confortável, ou glamping, o termo da vez que mistura camping com glamour.

Assim como nas viagens de safári pela África, tudo é incluído. No roteiro, de seis ou sete dias que acontece o ano todo (por a partir de R$ 5.980), estão duas noites em Palmas com café da manhã (uma antes e uma depois do safari), todos os passeios, transfers, as refeições, lanches, sucos naturais e os deslocamentos.

Aliás, eles são feitos em um "caminhônibus", um caminhão adaptado com cadeiras confortáveis, janelas panorâmicas e espaço o suficiente até para ir de pé buscar a água gelada sempre disponível no galão. Não tem aquele aperto dos 4x4 nem tempo para enjoar com o sacolejo. Afinal, nas Serras Gerais, o tempo de deslocamento entre o acampamento e as atrações é de no máximo meia hora.

Rotina no safári brasileiro: sol, cachoeiras e descanso

Já era quase noite quando eu e os outros sete hóspedes chegamos ao acampamento. De dia, havíamos nos dividido entre o grupo que ia ao Jalapão (umas 30 pessoas pela minha contagem sem precisão) e o pequeno grupo que escolheu Serras Gerais: a avó e o avô esportistas que gostam de rodar o mundo em destinos de natureza, a neta de 9 anos com a amiga e sua avó, uma mãe com o filho de 11 anos que já havia ido ao Jalapão e quis repetir a experiência nas Serras Gerais, e eu, no alto dos meus 37 anos. Todos provando que a viagem é possível ser feita por gente de todas as idades.

A maioria das trilhas é bem aberta, e a única dificuldade é com as subidas, mas basta ter fôlego suficiente para subir uma longa escadaria que está tudo certo. Ninguém tem que fazer muitos malabarismos. Cordas fazem a segurança ao redor das trilhas e pontes pênsil ou com estacas de madeira estão onde os pés sairiam com lama.

Ao chegar no acampamento com o céu brilhando alaranjado, era impossível não ouvir exclamações de todos. Uma grande tenda de decoração rústico-chique é a sede do safari camp, onde todo mundo se encontra para o café da manhã, o almoço, o jantar e também nas tardes quentes do cerrado.

Sob uma grande lona e entre muita madeira, estão sofás, redes e uma rede suspensa com vista panorâmica para ver o pôr do sol e as estrelas, que formam um céu completamente pontilhado. Mais estrelado que isso, são poucos os lugares no Brasil.

No roteiro de sete dias da Korubo o esquema é o mesmo: um passeio pela manhã e um no fim do dia, com a diferença que aqui são para entrar em cachoeiras vazias e apreciar o pôr do sol a cada dia de cenários diferentes. Nesses horários, o sol forte do cerrado também não atingiu o auge e as caminhadas ficam agradáveis.

À tarde, quando o calor é forte, o lugar para estar é a piscina de borda infinita com vista para o verde que vai até onde a vista alcança. Só se sai da piscina para o almoço, já que as refeições são em estilo buffet sempre na sede e em uma mesa comprida compartilhada. É um menu sem invencionices, com comida caseira e saborosa, como arroz, feijão, frango, lasanha e um prato típico da região, como o arroz com pequi, além das frutas e doces.

O jantar termina por volta das 20h, horário que esta paulistana agitada que só dorme às 3h da manhã pensava ser impossível ir para a cama. Mas quando a rotina é ir de cachoeira em cachoeira e quando o sinal de internet é inexistente, é fácil pegar no sono. A tela do celular, aliás, não precisa ser ligada para nada (além das fotografias). Nem mesmo para o despertador ou para ver o horário. Um sino bate no acampamento avisando que a refeição está servida e, para acordar, o guia passa de barraca em barraca chamando do lado de fora.

Experiências exclusivas na Natureza

Ainda antes de chegar ao acampamento, o primeiro passeio com a Korubo era para uma piscina natural famosa nos roteiros pelo Tocantins: a Lagoa do Japonês. Com águas azuis transparentes, cercadas por uma gruta e paredões rochosos, o lugar já anuncia que refrescar-se acompanhado de rochas milenares fará parte dos dias seguintes.

É cheio, mas é a partir dali que quem faz o roteiro da Korubo nas Serras Gerais se despede da multidão. Depois da Lagoa do Japonês, todos os passeios seguintes são praticamente privativos. Não encontrei turistas em mais nenhuma outra cachoeira, o que deixa a Cachoeira da Cortina, por exemplo, e a do Urubu-Rei, algumas das mais bonitas da viagem, ainda mais espetaculares.

Outras que impressionam são as que estão na propriedade da Korubo, ou seja, são realmente só para os hóspedes, e visitadas em uma trilha em grupo.

Já o ponto mais conhecido das Serras Gerais, o Cânion Encantado, faz todo o sentido ser visado. São 5 km de trilha, ida e volta, que chegam a uma fenda de 70 metros de altura por onde caem quatro quedas d'água. Além das araras azuis sobrevoando, não havia mais algo nem ninguém para atrapalhar a vista.

Isso porque, apesar de ser lugar almejado, as agências que levam os grupos chegam por lá só no meio da manhã, vindo de mais longe do que o acampamento da Korubo.

Já o pôr do sol, tem dia que é admirado atravessando as rochas vermelhas do Arco do Sol, tem dia que é privativo no Pico dos Estreitos (uma montanha com vista 360 graus para o cerrado dentro da propriedade da Korubo) e tem dia que é da rede suspensa no camping mesmo.

O único perrengue? Religar o celular depois dos dias esquecendo que ele existe.

