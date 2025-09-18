Queijos brasileiros levam ouro em mundial; SP tem feira com premiados

Minas Gerais não está sozinha no quando se trata de bons queijos e produtos lácteos brasileiros fazendo sucesso pelo mundo já há algum tempo. No último Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, realizado essa semana em Tours, na França, por exemplo, outras localidades brilharam no quadro de medalhas. Os premiados paulistas poderão ser provados em feira no fim deste mês.

A Estância Silvania, localizada em Caçapava (SP), conquistou três medalhas douradas: uma para o queijo Dom Silvania (maturado com gengibre e urucum, com casca de cera de abelha), outra para o Real Silvania (massa cozida maturada por 60 dias) e mais uma para o iogurte Nectar Silvania.

Também de São Paulo, o Benzinho (massa mole e casca mofada), da BelaFazenda, também levou ouro.