Queijos brasileiros levam ouro em mundial; SP tem feira com premiados

Minas Gerais não está sozinha no quando se trata de bons queijos e produtos lácteos brasileiros fazendo sucesso pelo mundo já há algum tempo. No último Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, realizado essa semana em Tours, na França, por exemplo, outras localidades brilharam no quadro de medalhas. Os premiados paulistas poderão ser provados em feira no fim deste mês.
A Estância Silvania, localizada em Caçapava (SP), conquistou três medalhas douradas: uma para o queijo Dom Silvania (maturado com gengibre e urucum, com casca de cera de abelha), outra para o Real Silvania (massa cozida maturada por 60 dias) e mais uma para o iogurte Nectar Silvania.
Também de São Paulo, o Benzinho (massa mole e casca mofada), da BelaFazenda, também levou ouro.
De Minas, o Queijo Fazenda Santo Antônio, de Alagoa, também levou medalha de ouro, assim como o Camponês Carrara, produzido pela Capril Rancho das Vertentes, de Barbacena. De Cruzília, da queijaria de mesmo nome, o ouro foi para o requeijão cremoso.
Do Paraná, foram premiados os queijos Abaporu (massa mole de leite de vaca com casca lavada, maturado entre 14 e 30 dias) e Passionata (massa semicozida de leite de vaca, maturado de 30 dias a três meses), do Biopark de Toledo.
Veja a relação completa de premiados no site oficial do Mondial.
Mais medalhas paulistas
Além das medalhas de ouro, mais queijos de São Paulo levaram prata e bronze.
A BelaFazenda de Carolina Vilhena, que foi jurada no mundial, também levou prata com o Goró (massa amanteigada é inspirado no Cheddar inglês).
Já o bronze para queijarias paulistas foi garantido para o Romano, da Lano-Alto; Urucum, da Queijaria Santa Vitória, além do iogurte e doce de leite dessa.
Todos esses queijos premiados poderão ser degustados na 6ª Feira do Caminho do Queijo Paulista, dias 27 e 28 de setembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.
O evento é uma iniciativa criada pelo coletivo formado por 16 produtores que, há 8 anos, se uniram com o objetivo de difundir e trazer ainda mais visibilidade à produção queijeira do estado de São Paulo.
Além da participação dos criadores do projeto, a 6ª e maior edição do evento contará com a presença de 60 expositores.
Nesta edição, a feira conta com collabs gastronômicas especiais, a exemplo do Lobozó e Curiango - juntos servirão pasteis, tostadas e pães; Olive e Pé do Morro - que apostam nas pizzas, e Lano-Alto e Casa Carbone - que trazem hambúrgueres assinados a quatro mãos.
Outro ponto em destaque é a participação da Pardinho Artesanal - primeira queijaria brasileira a exportar queijos de leite cru para os Estados Unidos.
Serviço:
6ª Feira do Caminho do Queijo Paulista
Cinemateca Brasileira - Largo Senador Raul Cardoso, 207
27 e 28 de setembro, 2025
Sábado, dia 27, das 10h às 19h
Domingo, dia 28, das 10h às 18h
Entrada - R$10 e R$ 5 (inteira e meia) - crianças até 12 anos não pagam
venda antecipada pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/6-feira-do-caminho-do-queijo-paulista/3003890 - Ingressos à venda no local pelo mesmo valor.
Mais Informações: www.caminhodoqueijopaulista.com /@caminhodoqueijopaulista
