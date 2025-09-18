Machu Picchu corre risco de perder título de maravilha do mundo moderno

Os principais problemas identificados são: alta pressão do turismo sem gestão sustentável, aumento dos preços de serviços e bens, risco de danos ao patrimônio histórico, denúncias de práticas irregulares relacionadas à venda de ingressos, dificuldades do transporte terrestre e limitações nas políticas de gestão de conservação.

Se não forem resolvidos prontamente, esses fatores podem continuar afetando a imagem do Peru devido às experiências ruins dos visitantes e, consequentemente, até mesmo comprometer a credibilidade de Machu Picchu como uma das nossas novas sete maravilhas do mundo.

New7Wonders, em comunicado

O sítio arqueológico é o principal atrativo do turismo peruano, mas tem enfrentado desafios nos últimos anos. Os principais efeitos estão relacionados ao alto fluxo de visitantes.

O Ministério da Cultura do Peru se manifestou nas redes sociais. Porém, não respondeu diretamente a New7Wonders e citou apenas a Unesco no comunicado.

O governo ainda ressaltou que o local não consta na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco. E reiterou o compromisso com a integridade e conservação do patrimônio.

Transporte de turistas em Machu Picchu foi retomado ontem depois do anúncio dos moradores da suspensão temporária de seu protesto na ferrovia. O local teve sua visitação afetada devido aos bloqueios de manifestantes que exigem a saída de uma empresa de transporte terrestre, após o fim de sua concessão de 30 anos.