Machu Picchu corre risco de perder título de maravilha do mundo moderno

Um dos principais símbolos turísticos do Peru, Machu Picchu estaria ameaçada de perder o título de sete maravilhas do mundo moderno, consagração que foi recebida em 7 de julho de 2007.
O alerta veio da New7Wonders. A fundação suíça foi a responsável pela organização da votação que escolheu as sete maravilhas do mundo moderno nos anos 2000.
Machu Picchu vive um período de deterioração do patrimônio além de proporcionar uma experiência ruim aos visitantes, diz o texto da entidade. E ainda alertou para a falta de gestão e recorrentes reclamações dos turistas.
Os principais problemas identificados são: alta pressão do turismo sem gestão sustentável, aumento dos preços de serviços e bens, risco de danos ao patrimônio histórico, denúncias de práticas irregulares relacionadas à venda de ingressos, dificuldades do transporte terrestre e limitações nas políticas de gestão de conservação.
Se não forem resolvidos prontamente, esses fatores podem continuar afetando a imagem do Peru devido às experiências ruins dos visitantes e, consequentemente, até mesmo comprometer a credibilidade de Machu Picchu como uma das nossas novas sete maravilhas do mundo.
O sítio arqueológico é o principal atrativo do turismo peruano, mas tem enfrentado desafios nos últimos anos. Os principais efeitos estão relacionados ao alto fluxo de visitantes.
O Ministério da Cultura do Peru se manifestou nas redes sociais. Porém, não respondeu diretamente a New7Wonders e citou apenas a Unesco no comunicado.
O governo ainda ressaltou que o local não consta na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco. E reiterou o compromisso com a integridade e conservação do patrimônio.
Transporte de turistas em Machu Picchu foi retomado ontem depois do anúncio dos moradores da suspensão temporária de seu protesto na ferrovia. O local teve sua visitação afetada devido aos bloqueios de manifestantes que exigem a saída de uma empresa de transporte terrestre, após o fim de sua concessão de 30 anos.
O sítio histórico é visitado diariamente por 4.500 pessoas, em média, segundo o ministério do Comércio Exterior e Turismo. O local foi declarado em 1983 Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
