Aparecida quer taxar turistas; cobrança já acontece em outras cidades

A Prefeitura de Aparecida (SP) quer criar uma cobrança para turistas que chegam de carro, ônibus ou vans à cidade com a intenção de visitar o município, ou para fins religiosos. O projeto prevê que carros de passeio paguem R$ 10 por dia. Já ônibus de turismo teriam cobrança de R$ 70,10. Segundo a prefeitura, o dinheiro será utilizado para ajudar no custeio dos serviços públicos que mantêm a cidade. No Brasil, vários destinos já adotaram cobranças.

Ubatuba (SP)

Ubatuba Imagem: Getty Images/iStockphoto

Quem seguir para um dos lugares mais cobiçados do litoral norte neste verão pode estranhar a cobrança da Taxa de Proteção Ambiental (TPA) instituída em fevereiro passado. O município paulista cobra diárias que vão de R$ 3,69 (motocicletas e motonetas) e R$ 13,73 (veículos de pequeno porte) a R$ 62,30 (micro-ônibus e caminhões) e R$ 97,14 (ônibus). Elas devem ser quitadas ao sair da cidade. O não pagamento acarreta multas. Mais informações no site da ECO Ubatuba.