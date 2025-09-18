Aparecida quer taxar turistas; cobrança já acontece em outras cidades

A Prefeitura de Aparecida (SP) quer criar uma cobrança para turistas que chegam de carro, ônibus ou vans à cidade com a intenção de visitar o município, ou para fins religiosos. O projeto prevê que carros de passeio paguem R$ 10 por dia. Já ônibus de turismo teriam cobrança de R$ 70,10. Segundo a prefeitura, o dinheiro será utilizado para ajudar no custeio dos serviços públicos que mantêm a cidade. No Brasil, vários destinos já adotaram cobranças.
Ubatuba (SP)
Quem seguir para um dos lugares mais cobiçados do litoral norte neste verão pode estranhar a cobrança da Taxa de Proteção Ambiental (TPA) instituída em fevereiro passado. O município paulista cobra diárias que vão de R$ 3,69 (motocicletas e motonetas) e R$ 13,73 (veículos de pequeno porte) a R$ 62,30 (micro-ônibus e caminhões) e R$ 97,14 (ônibus). Elas devem ser quitadas ao sair da cidade. O não pagamento acarreta multas. Mais informações no site da ECO Ubatuba.
Fernando de Noronha (PE)
A taxa ambiental no arquipélago mais famoso do Brasil é cobrada há mais de 30 anos e é aplicada por pessoa. Ali, também são considerados os dias de permanência no local. Os valores começam em R$ 101,33 (1 dia) e podem chegar a R$ 7.145,46 (30 dias). Caso o visitante fique além do prazo máximo previsto, sem autorização da Administração Geral, os dias excedentes serão cobrados em dobro. Todos os valores e meios de pagamento estão disponíveis no site de Fernando de Noronha.
Jericoacoara (CE)
Outro destino bastante procurado, Jericoacoara, no Ceará, tem sua Taxa de Turismo Sustentável no valor de R$ 41,50 por visitante, válida para 10 dias. Se o turista quiser ficar mais tempo, terá de pagar diárias extras de R$ 4,15. É possível antecipar pela web, por meio do site da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, ou quitar na entrada da vila e no posto BR do município.
Morro de São Paulo (BA)
Para acessar a vila a pouco mais de 60 quilômetros de Salvador, todo visitante deve pagar R$ 50, referentes à Tupa (Tarifa de Preservação e Uso do Patrimônio do Arquipélago Municipal). A taxa é válida para 30 dias e cobrada no píer de desembarque ou antecipadamente, via site e aplicativo. Como nos demais destinos que adotam tarifação, há casos de isenção e meia-entrada, que podem ser conferidos aqui.
Bombinhas (SC)
Destino muito procurado no litoral catarinense, o balneário adota uma taxa durante o período que vai de 15 novembro a 15 de abril, considerado alta temporada. Em Bombinhas, os valores são cobrados por veículos —R$ 4,50 (motocicletas, motonetas e bicicletas a motor), R$ 38 (veículos de pequeno porte), R$ 57 (utilitários), R$ 76,50 (vans micro-ônibus, motorhomes), R$ 114,50 (caminhões) e R$ 191,50 (ônibus). O pagamento pode ser feito em pontos comerciais credenciados, via aplicativo ou automaticamente, com tags - Sem Parar e ConectCar, por exemplo. Mais informações no site.
Pipa (RN)
Desde julho passado, a Prefeitura de Tibau do Sul é a responsável pela cobrança da taxa no valor de R$ 10 por visitante que fizer passeios na área do Chapadão de Pipa, um dos pontos turísticos mais buscados na famosa praia. A taxa vale para quem usar veículos, sobretudo quadriciclos e jipes. Até então, o valor era cobrado pelas próprias empresas que prestavam os serviços. O pagamento deve ser feito diretamente aos fiscais, que circulam pelo atrativo.
Santo Amaro (MA)
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses não cobra taxa para circulação dos turistas, mas Santo Amaro, que é um dos principais acessos à área protegida, passou a aplicar uma taxa individual de R$ 10, válida por 3 dias. Se o visitante ficar mais tempo, deverá pagá-la novamente. Moradores do município e da vizinha Primeira Cruz são isentos e o pagamento deve ser feito no estacionamento municipal ou na Secretaria de Turismo.
Abrolhos (BA)
O arquipélago baiano também cobra ingresso dos turistas, que deve ser quitado junto ao pagamento das visitas organizadas por empresas autorizadas, a partir de Caravelas, a cidade mais próxima. O acesso é de R$ 13. Mais informações no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que administra Abrolhos.
* Com informação de reportagem de novembro de 2023.
