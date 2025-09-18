5 raças de cachorro japonesas que encantam tutores no mundo todo

O Japão é berço de algumas das raças de cães mais admiradas do planeta, seja pela lealdade, pela beleza ou pelo temperamento singular.
Esses cães carregam consigo não apenas características físicas marcantes, mas também histórias ligadas à tradição e ao simbolismo japonês. Muitos deles eram caçadores há séculos e hoje se tornaram companheiros fiéis dentro dos lares.
A seguir, conheça cinco raças japonesas que conquistaram tutores no mundo todo.
1. Akita Inu
Uma das raças mais emblemáticas do Japão, o Akita Inu ficou mundialmente famoso graças à história de Hachiko, o cão que esperou por seu tutor na estação de Shibuya até o fim da vida. É um cachorro de porte grande, musculoso e extremamente leal. Costuma ser reservado com estranhos, mas muito protetor com a família.
2. Shiba Inu
O Shiba Inu é hoje uma das raças japonesas mais populares, em parte por causa de sua expressão característica, que ganhou fama na internet. Pequeno e ágil, foi originalmente criado para caça em regiões montanhosas. É independente, inteligente e cheio de energia, mas também pode ser bastante afetuoso com os tutores.
3. Kishu Ken
Menos conhecido fora do Japão, o Kishu Ken é uma raça de médio porte usada tradicionalmente na caça de javalis e cervos. Sua lealdade e coragem são muito valorizadas, além de sua pelagem geralmente branca, embora também existam exemplares em outras cores. É um cão calmo dentro de casa, mas que precisa de exercícios regulares.
4. Hokkaido Inu
Originário da ilha de Hokkaido, esse cão robusto foi criado para enfrentar climas rigorosos e auxiliar caçadores em terrenos desafiadores. O Hokkaido Inu é conhecido por sua resistência, coragem e inteligência. Costuma ser protetor e formar laços fortes com os tutores, sendo também um excelente guardião.
5. Shikoku Inu
Também chamado de "Shikoku Ken", essa raça vem da ilha de Shikoku e tem porte médio. É um cão ativo, com instinto de caça ainda muito presente. Sua pelagem dupla o protege bem em climas frios, e seu temperamento combina energia e lealdade. É indicado para famílias ativas que possam oferecer bastante exercício.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.