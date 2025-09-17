NossaUOL
Será que meu pet foi envenenado? Como reconhecer sintomas em cães e gatos

Colaboração para Universa
Não demore para buscar ajuda veterinária
Não demore para buscar ajuda veterinária Imagem: Getty Images/iStockphoto

Infelizmente, mesmo com todos os cuidados, cães e gatos podem entrar em contato com substâncias tóxicas — desde alimentos comuns até venenos e produtos de limpeza.

Reconhecer os sinais de intoxicação e agir rápido pode salvar a vida do seu pet.

Sintomas que merecem atenção

Alguns sinais de envenenamento podem ser discretos no início, mas evoluem rapidamente. Fadiga repentina, falta de apetite e desorientação são alguns dos primeiros indícios.

Outros sintomas frequentes incluem salivação excessiva, vômito, tremores, convulsões, febre, olhos opacos e até presença de sangue no vômito, fezes ou urina.

Em casos mais graves, o pet pode apresentar paralisia ou sangramento pela pele. Diante de qualquer um desses sinais, não hesite: leve o animal ao veterinário imediatamente.

O que fazer até chegar ao veterinário

O atendimento médico é fundamental, já que cada tipo de toxina exige uma abordagem específica. Em muitos casos, os veterinários utilizam carvão ativado para reduzir a absorção do veneno e podem administrar antídotos ou analgésicos de suporte.

No entanto, há medidas seguras que o tutor pode adotar enquanto busca ajuda profissional:

  • Ofereça bastante água, para ajudar na hidratação.
  • Nunca provoque o vômito por conta própria, pois isso pode agravar os danos internos.
  • Não use remédios caseiros, já que muitos podem ser ineficazes ou até prejudiciais.
Principais agentes tóxicos para pets

Entre as causas mais comuns de envenenamento estão substâncias presentes no dia a dia:

  • Venenos e pesticidas, como chumbinho e raticidas.
  • Alimentos perigosos, como uvas, chocolate, cebola, alho e carambola.
  • Produtos domésticos, incluindo detergentes e desinfetantes.
  • Medicamentos humanos, que nunca devem ser administrados sem prescrição veterinária.
  • Plantas e cogumelos tóxicos, encontrados em jardins ou parques.

Prevenção é o melhor cuidado

Manter os produtos de limpeza fora do alcance dos animais, não oferecer restos de comida e supervisionar passeios são atitudes simples que podem evitar situações graves.

Além disso, garantir que o pet esteja com a saúde em dia — vacinado, vermifugado e com acompanhamento veterinário regular — ajuda a reduzir os riscos de complicações.

O mais importante é lembrar: diante de qualquer suspeita de envenenamento, tempo é vida. Quanto mais cedo o tratamento começar, maiores as chances de recuperação completa do seu companheiro. Leve-o ao veterinário ao menor sinal de desconfiança.

Fonte: Elisa Tibério, médica veterinária, mestre pela USP (Universidade de São Paulo) especializada em animais silvestres

