Será que meu pet foi envenenado? Como reconhecer sintomas em cães e gatos

Infelizmente, mesmo com todos os cuidados, cães e gatos podem entrar em contato com substâncias tóxicas — desde alimentos comuns até venenos e produtos de limpeza.

Reconhecer os sinais de intoxicação e agir rápido pode salvar a vida do seu pet.

Sintomas que merecem atenção

Alguns sinais de envenenamento podem ser discretos no início, mas evoluem rapidamente. Fadiga repentina, falta de apetite e desorientação são alguns dos primeiros indícios.