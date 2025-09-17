Praia de areia preta em ilha espanhola já abrigou espiões na Guerra Fria

Onde fica a tal praia da areia preta - e por que ela tem essa cor?

Puerto Naos ocupa cerca de 120 metros (segundo as autoridades das Ilhas Canárias, outros guias colocam sua extensão entre 400 m a 1 km, como o Lonely Planet) na pequena ilha de La Palma, parte da província de Santa Cruz de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias.

Sua areia escura é tanto uma maravilha natural quanto resultado de um problema que ainda a assola: a atividade vulcânica. Todo o terreno do arquipélago foi formado em torno ou como resultado de erupções. Mas, para entender melhor como sua cor se formou, é preciso algumas informações:

Imagem: Westend61/Getty Images/Westend61

Praias de areias pretas, em geral, são resultado do acúmulo de sedimentos devido à erosão de rochas pela água de rios ou mares que formam plácers, ou depósitos naturais de minerais. Nelas, é possível encontrar às vezes pedras preciosas como topázio, rubi, safiras ou até diamantes, além de elementos raros como tungstênio e zircônio.

Que tipo de materiais se despreenderão das rochas para compor estes depósitos e, eventualmente, a areia da orla, dependem justamente das origens do terreno e do tipo de formações geológicas encontradas por lá. Ou seja, bem a grosso modo, se você esmagar com um pilão um grão de pimenta-do-reino branca, você obterá pimenta-do-reino branca em pó — com tudo que a compõe.