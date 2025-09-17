'Oscar' da gastronomia na América Latina acontece em dezembro na Guatemala

O Latin America's 50 Best Restaurants, Oscar da gastronomia latino-americana, já tem data para sua edição de 2025: a premiação acontecerá em 2 de dezembro na cidade de Antígua, na Guatemala. O anúncio foi feito hoje pela organização do evento.
O que esperar da disputa?
Esta é a primeira vez que a premiação desembarcará na Guatemala; em 2024, a cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro. A escolha solidifica a reputação de Antígua como grande destino gastronômico mundial, segundo o 50 Best. A cidade já é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), pela sua preservada arquitetura barroca e rica história e tradição cultural.
A linda cidade de Antígua, na Guatemala, [é um] local com uma rica tradição histórica e uma cena culinária inspiradora. Ela incorpora perfeitamente o espírito de descoberta e diversidade, que é central para nossa missão. Estamos ansiosos para realizar uma celebração inesquecível, que destaca as extraordinárias experiências gastronômicas proporcionadas em toda a região. William Drew, diretor de conteúdo do prêmio Latin America's 50 Best Restaurants
A 13ª edição do Latin America's 50 Best será realizada no Parque Cultural Santo Domingo del Cerro, um misto de galeria de arte a céu aberto com hotel com vista para três vulcões. O evento contará com a presença de chefs, jornalistas, restaurateurs, além de outros ícones e entusiastas do setor.
Além de premiar os 50 melhores restaurantes do continente durante a noite de celebrações, o Oscar da gastronomia contemplará profissionais da indústria com os seguintes prêmios:
- Latin America's Best Female Chef Award: para a melhor chef feminina do continente;
- Latin America's Best Sommelier Award: para o melhor sommelier;
- Icon Award: entregue a um ícone da indústria que tem importância na divulgação gastronômica;
- Estrella Damm Chefs' Choice Awar: para o melhor chef do continente, na opinião de outros chefs;
- Latin America's Best Pastry Chef Award, patrocinado pela República del Cacao: melhor confeiteiro;
- Highest Climber Award, patrocinado pelo Lee Kum Kee: para o restaurante que mais ganhou posições em relação ao ano anterior;
- Highest New Entry Award: para o novato da lista que conseguiu a melhor colocação.
Novo prêmio e "esquenta" de vencedores
Outros três troféus especiais, o Art of Hospitality Award, o American Express One To Watch Award e o Champions of Change Award também serão entregues no dia 2. No entanto, os nomes dos vencedores destas categorias serão anunciados nos meses anteriores ao evento.
O Art of Hospitality é entregue a um restaurante que teve a mais brilhante performance na "arte do atendimento" em toda a região. Já o "One To Watch" destaca uma casa promissora que começa a chamar a atenção da crítica e da clientela.
A novidade de 2025 é a entrega do "Champions of Change Award", uma estatueta que já existe na premiação global (The World's 50 Best Restaurants), e celebra nomes que geram mudanças positivas e progresso duradouro no setor de alimentação e hospitalidade.
O Latin America's 50 Best também divulgará nas semanas anteriores à celebração a lista anual dos restaurantes da 51ª à 100ª posição entre os melhores do continente no seu ranking. Já no dia 1º de dezembro, a programação do evento é aberta com as #50BestTalks, isto é, bate-papos com "proeminentes mentes da culinária sobre questões que mobilizam a comunidade gastronômica atualmente", segundo a organização.
Além disso, durante as 50 Best Signature Sessions, chefs renomados que já foram premiados pelo 50 Best criarão experiências gastronômicas em parceria com restaurantes locais. Elas poderão ser provadas durante toda a semana do evento.
Como foi o Latin America's 50 Best em 2024?
A parrilla argentina Don Julio foi eleita o melhor restaurante da América Latina na edição passada, que aconteceu no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Já o Lasai, casa carioca do chef Rafa Costa e Silva que privilegia frutos-do-mar, vegetais frescos e carnes em pratos minimalistas, foi o brasileiro com a mais alta colocação, em 7º lugar.
Representaram ainda o Brasil no top 50: A Casa do Porco, em 15º; Tuju, em 16º; Evvai, em 20º, Oteque, em 21º; Nelita, em 26º; Metzi, em 27º; Maní, em 35º e Kotori, em 50º. Também ficaram entre os 100 melhores: Manu, em 60º; D.O.M., em 67º; Origem, em 68º; Cipriani, em 77º; Notiê, em 85; Mocotó, em 87º; Manga, em 90º e Oro, em 91º. O Tuju também levou o Gin Mare Art of Hospitality Award, pelo seu atendimento de primeira.
O processo de votação
O 50 Best trabalha com a firma de consultoria Deloitte, sua parceira oficial e independente de arbitragem, para ajudar a proteger a integridade e autenticidade do processo de votação e da lista de vencedores do Latin America's 50 Best Restaurants 2024.
A Latin America's 50 Best Restaurants Academy é composta por 300 membros da região, todos selecionados cuidadosamente em razão de sua opinião especializada sobre o panorama gastronômico na América Latina. Os votos da Academy definem a lista da Latin America's 50 Best Restaurants. A Academy é dividida em cinco regiões: México, América Central, América do Sul (norte), América do Sul (sul) e Brasil.
Os votantes são jornalistas, críticos gastronômicos, chefs, restaurateurs e gourmets com vasta experiência em viagens. Cada membro envia 10 votos, apresentando o que considera as suas melhores experiências culinárias vividas nos 18 meses anteriores. Ao menos quatro desses votos devem mencionar restaurantes fora de seu país de origem.
