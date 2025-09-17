'Oscar' da gastronomia na América Latina acontece em dezembro na Guatemala

O Latin America's 50 Best Restaurants, Oscar da gastronomia latino-americana, já tem data para sua edição de 2025: a premiação acontecerá em 2 de dezembro na cidade de Antígua, na Guatemala. O anúncio foi feito hoje pela organização do evento.

O que esperar da disputa?

Esta é a primeira vez que a premiação desembarcará na Guatemala; em 2024, a cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro. A escolha solidifica a reputação de Antígua como grande destino gastronômico mundial, segundo o 50 Best. A cidade já é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), pela sua preservada arquitetura barroca e rica história e tradição cultural.