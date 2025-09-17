Após Campos do Jordão, Aparecida anuncia projeto para taxar turistas

A Prefeitura de Aparecida (SP) quer criar uma cobrança para turistas que chegam de carro, ônibus ou vans à cidade. O município, que recebe milhões de visitantes por ano por causa da Basílica Nacional, enviou à Câmara um projeto de lei para instituir a chamada "Taxa de Turismo Sustentável".

O que aconteceu

O projeto prevê que a taxa será aplicada a veículos de passeio e de turismo que entrarem em Aparecida com finalidade turística ou religiosa. A cobrança será calculada com base no tempo de permanência no município, contado em dias ou frações de dia, e registrado por meio de um sistema eletrônico com tecnologia de reconhecimento de placas.

A proposta também cria uma plataforma digital oficial para controle, cobrança e fiscalização da taxa. O valor será atrelado à UFM (Unidade Fiscal do Município), que em 2025 está fixada em R$ 5,8916. Dessa forma, o preço final dependerá da categoria do veículo e do número de dias na cidade.