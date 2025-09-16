Por que os gatos dormem tanto? Entenda sono dos felinos e sinais de alerta

Se você já se perguntou por que seu gato parece dormir a maior parte do dia, saiba que isso faz parte da natureza dele. Os felinos domésticos mantêm muitos dos hábitos de seus ancestrais, que precisavam conservar energia para caçar e se proteger.

Mesmo que a comida esteja garantida dentro de casa, esse instinto de economia de energia permanece. Gatos adultos dormem, em média, entre 15 e 20 horas por dia. Para colocar em perspectiva, eles passam cerca de dois terços do dia descansando.

Esse sono não é apenas descanso passivo: durante o período em que estão de olhos fechados, os felinos alternam entre sono profundo e sono REM, a fase dos sonhos, que ocupa cerca de 60% do tempo total de descanso. É nesse momento que o cérebro processa informações e estimula a memória, mantendo o gato alerta e saudável.