Por que os gatos dormem tanto? Entenda sono dos felinos e sinais de alerta

Se você já se perguntou por que seu gato parece dormir a maior parte do dia, saiba que isso faz parte da natureza dele. Os felinos domésticos mantêm muitos dos hábitos de seus ancestrais, que precisavam conservar energia para caçar e se proteger.
Mesmo que a comida esteja garantida dentro de casa, esse instinto de economia de energia permanece. Gatos adultos dormem, em média, entre 15 e 20 horas por dia. Para colocar em perspectiva, eles passam cerca de dois terços do dia descansando.
Esse sono não é apenas descanso passivo: durante o período em que estão de olhos fechados, os felinos alternam entre sono profundo e sono REM, a fase dos sonhos, que ocupa cerca de 60% do tempo total de descanso. É nesse momento que o cérebro processa informações e estimula a memória, mantendo o gato alerta e saudável.
Muitos gatos buscam dormir próximos aos tutores, não apenas por calor, mas também como forma de segurança e vínculo afetivo. O ambiente também influencia bastante. Locais tranquilos, seguros e confortáveis, com luz suave e temperatura agradável, são ideais para o sono felino.
Equilíbrio é tudo
Apesar de dormirem bastante, os gatos têm momentos de intensa atividade, geralmente nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde, quando caçam ou exploram o território. A alternância entre descanso e ação é saudável e faz parte do ritmo natural do animal.
Dormir muito é, portanto, normal e esperado, mas é também uma forma de o gato manter a energia, o cérebro ativo e o corpo saudável. Entender esse comportamento ajuda a criar um ambiente mais acolhedor e seguro para seu felino.
Mudanças súbitas nos padrões de sono — como sonolência excessiva, falta de apetite ou letargia — podem indicar problemas de saúde. Nessas situações, a melhor atitude é procurar um veterinário para avaliação.
Quando prestar atenção
Se ele deixa de ter fases ativas, a dica é investigar possíveis questões de saúde. O sono excessivo e a letargia podem estar ligados a doenças renais, surdez e até hipotireoidismo, deficiência de hormônio tireoidiano que pode causar letargia, queda de pelo e diminuição do apetite.
Por outro lado, inquietação e redução do sono podem ter outras causas. A falta de estímulo durante o dia deixa alguns gatos muito ativos à noite; exercícios e brincadeiras regulares ajudam a equilibrar esse comportamento.
O hipertireoidismo eleva os níveis de hormônio tireoidiano, deixando o gato agitado, com aumento de apetite, mesmo quando há perda de peso. Além disso, o vírus da imunodeficiência felina (FIV) prejudica o sistema imunológico e perturba os padrões de sono, fazendo com que o gato tenha dificuldade em adormecer e durma menos no geral.
