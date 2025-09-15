Como lavar roupa preta? Truques para se livrar de manchas, bolinhas e pelos

Por mais que tenhamos a ajuda da máquina, lavar roupas ainda pode trazer algumas dificuldades. As roupas pretas muitas vezes acabam por ser as grandes vilãs por deixarem em evidência manchas de sabão, bolinhas de outras roupas lavadas juntas e pelos dos pets de casa.
O mais indicado para essas peças é realizar a lavagem somente das roupas pretas, mas reforça: separando também pela textura do tecido, principalmente se for feita na máquina de lavar. Essa separação por texturas faz com que o toque entre as peças não danifiquem as roupas de tecidos mais leves ao entrar em contato com tecidos pesados, como o jeans, por exemplo.
Outra dica bem importante é lavar as roupas pretas sempre do lado avesso, para que recebam o mínimo de atrito possível.
O que evitar?
Molho por curto tempo, sabão líquido e poucas roupas
Uma recomendação é não deixar as peças pretas de molho por muito tempo, pois costumam desbotar com facilidade, devido à grande quantidade de tinta que é aplicada no tecido.
Além disso, prefira usar sabão líquido na lavagem: evite a utilização do sabão em pó, ou do sabão em pedra, pois esses produtos podem não dissolver por completo, deixando manchas esbranquiçadas nas peças após a lavagem.
E para evitar que as indesejadas bolinhas apareçam, além de separar as roupas por textura, opte sempre por lavar a menor quantidade possível de peças pretas.
Pois quanto maior for o atrito nas peças durante a lavagem, maior será a possibilidade de causar as bolinhas. Já para retirá-las, pode-se utilizar um 'papa bolinhas' próprio para roupas, ou, então, uma fita adesiva.
Fim dos pelos
Quem tem pet sabe que é praticamente impossível evitar que as roupas peguem pelos e ninguém vai deixar de ter contato com eles ou pegá-los no colo por causa disso, não é?
Então tenha sempre por perto um rolo de fita adesiva, que é uma ótima aliada: basta pegar um pedaço e "bater" na roupa.
O pelo sairá facilmente e bem rápido. Antes da lavagem, caso a roupa esteja com pelos, utilize uma esponja de lavar louça limpa nova, passando a parte macia de forma suave, fazendo movimentos para cima e para baixo.
Esse processo com a esponja evita que os pelos se espalhem ainda mais pela roupa e que passem para outras peças.
Fonte: João Pedro Lúcio, técnico de Operações da Maria Brasileira.
