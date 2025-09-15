Como lavar roupa preta? Truques para se livrar de manchas, bolinhas e pelos

Por mais que tenhamos a ajuda da máquina, lavar roupas ainda pode trazer algumas dificuldades. As roupas pretas muitas vezes acabam por ser as grandes vilãs por deixarem em evidência manchas de sabão, bolinhas de outras roupas lavadas juntas e pelos dos pets de casa.

O mais indicado para essas peças é realizar a lavagem somente das roupas pretas, mas reforça: separando também pela textura do tecido, principalmente se for feita na máquina de lavar. Essa separação por texturas faz com que o toque entre as peças não danifiquem as roupas de tecidos mais leves ao entrar em contato com tecidos pesados, como o jeans, por exemplo.

Outra dica bem importante é lavar as roupas pretas sempre do lado avesso, para que recebam o mínimo de atrito possível.