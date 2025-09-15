5 raças de cães entre as melhores para quem deseja correr em boa companhia

Correr ao ar livre é uma forma de exercício que une bem-estar físico e mental. E, para quem tem cachorro, essa prática pode se tornar ainda mais prazerosa com a companhia de um parceiro de quatro patas.

No entanto, nem todas as raças têm o mesmo preparo físico ou disposição para acompanhar o ritmo de uma corrida. Algumas se adaptam melhor a caminhadas curtas, enquanto outras possuem resistência, energia e estrutura física ideais para longas distâncias.

Segundo o American Kennel Club, clube de registro genealógico de cães de raça, cães de porte médio a grande, com musculatura desenvolvida e boa capacidade respiratória, tendem a ser os melhores companheiros de treino.