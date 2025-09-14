Por que os gatos escolhem certos lugares para dormir? Entenda lógica felina

Quem vive com um gato sabe: eles não escolhem qualquer canto para dormir. No topo de um armário, dentro de uma caixa de papelão ou no sofá recém-desocupado pelo tutor, a decisão segue critérios muito claros — pelo menos na cabeça deles.

Compreender essa lógica ajuda tutores a proporcionar ambientes que realmente atendam às demandas naturais do pet, promovendo noites de sono mais tranquilas e saudáveis. A seguir, descubra os principais fatores que influenciam a escolha dos locais de descanso dos gatos e dicas para incentivar seu gato a aceitar novos espaços.

Segurança acima de tudo

Na natureza, felinos procuram locais estratégicos para dormir, onde possam observar o ambiente e se proteger de predadores. Essa herança instintiva continua presente nos gatos domésticos.