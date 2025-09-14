Nada de Europa ou EUA: destino favorito da geração Z em 2025 fica na Ásia

A capital tailandesa de Bangcoc foi escolhida pela geração Z como seu destino favorito em 2025, apontou uma pesquisa realizada pela revista especializada em turismo internacional Time Out divulgada no último mês.
Por que Bangcoc é tão legal para quem tem menos de 30?
A cidade asiática foi considerada a favorita por uma combinação "imbatível" de sensação de felicidade, comunidade, além de baixos custos.
Gerações anteriores tendem a priorizar, especialmente nas cidades onde querem morar, centros urbanos que oferecem estabilidade de carreira ou uma vida mais tranquila nas periferias, segundo a pesquisa anual que ouviu cerca de 18,5 mil moradores de cidades globais, além de outros 100 experts da publicação. Mas os mais jovens buscam oportunidades de experiências dinâmicas, um sentimento de comunidade, equilíbrio entre trabalho e vida e liberdade financeira.
84% dos jovens da geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) em Bangcoc relataram estarem felizes com sua vida na cidade, um reflexo da "atmosfera positiva" da capital tailandesa. Outros 71% dos moradores desta faixa etária consideraram o local economicamente acessível para se viver e/ou passear, com boas opções de comida de rua e restaurantes, além de custo médio diário que permite mais viagens e projetos criativos paralelos sem estourar o orçamento.
Por fim, Bangcoc foi tida como um lugar onde é fácil fazer novos amigos —um ponto essencial para este público que visita ou resolve morar por lá. O resultado é uma lista de destinos um pouco diferente da geral, que levava em consideração a opinião de outras gerações e incluía paradas em Porto (Portugal) e Nova Orleans (EUA).
Conheça as cidades mais legais do mundo para a Geração Z em 2025:
