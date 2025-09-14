Nada de Europa ou EUA: destino favorito da geração Z em 2025 fica na Ásia

A capital tailandesa de Bangcoc foi escolhida pela geração Z como seu destino favorito em 2025, apontou uma pesquisa realizada pela revista especializada em turismo internacional Time Out divulgada no último mês.

Por que Bangcoc é tão legal para quem tem menos de 30?

A cidade asiática foi considerada a favorita por uma combinação "imbatível" de sensação de felicidade, comunidade, além de baixos custos.

Gerações anteriores tendem a priorizar, especialmente nas cidades onde querem morar, centros urbanos que oferecem estabilidade de carreira ou uma vida mais tranquila nas periferias, segundo a pesquisa anual que ouviu cerca de 18,5 mil moradores de cidades globais, além de outros 100 experts da publicação. Mas os mais jovens buscam oportunidades de experiências dinâmicas, um sentimento de comunidade, equilíbrio entre trabalho e vida e liberdade financeira.