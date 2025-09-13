Sem 'babar-ovo', ele transforma restaurantes de SP em 'pequena Catalunha'

Foi assim que o jovem Oscar parou no ostentoso Relais & Châteaux Gravetye Manor, um castelo cercado de um verde e muitas (mas muitas) histórias. É lá, a 30 minutos de Londres, que Oscar aponta fotos e diz: "foi a melhor época da minha vida."

Entre botes perdidos em lagos, trotes com comida fermentada, perseguição de cães de guarda, porres e mais porres com os amigos britânicos, foi ele o primeiro espanhol neste estrela Michelin, mas não diretamente como cozinheiro.

Eu dominava, de certa forma, um pouquinho a faca e tudo isso, mas nunca tinha entrado numa cozinha profissional que não fosse a do meu pai. Aí eles me testaram, me deixaram durante dois meses num porão, com vegetais e carnes de caça , lembra.

Em dois meses, "the spanish fellow" subiu, entrou na cozinha, num dos dias desmaiou ("nervosismo? Não sei"), mas foi ganhando respeito, amigos para a vida e uma experiência clássica e luxuosa.

Um ano e meio depois, voltaria para casa. Mas não duraria: em pouco tempo estaria no El Celler de Can Roca, hoje três estrelas Michelin.

"Foi um dos melhores restaurantes que eu já trabalhei. A gente pegou um ambiente muito agradável, uma turma que estava muito afim de fazer as coisas. Era comida de verdade, sabe? Já com toques modernos, mas não tão minimalistas como é hoje", avalia.