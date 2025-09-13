Do asiático 'raiz' ao Michelin: onde comer dumplings em São Paulo

Lugares tranquilos são cada vez mais raros em São Paulo. Música alta, turmas ruidosas, a falta de um projeto acústico decente e, com muita frequência, todas essas coisas juntas podem amargar um programa que se pretende íntimo.

Fiquei feliz ao conhecer dois wine bars onde é possível ter uma conversa ao pé do ouvido, com luz baixa e boa trilha sonora. Lugares perfeitos para um date. Claro que uma gralha ou um bando podem aparecer para cortar o clima, mas vamos manter a fé na humanidade.

O Il Segreto Gastro Vino, por exemplo, ocupa o andar superior de um sobradinho da Vila Mariana. Fica sobre um empório que vende massas, azeites, farinha e outros insumos usados na casa irmã, a pizzaria Gattofiga, parede com parede.

Um longo sofá vermelho ocupa boa parte do salão em formato de corredor do Il Segreto. Há mesinhas baixas e poltronas confortáveis para quem busca aconchego, ao som de bossa e jazz. Uma varanda com apenas dois lugares atrai os que preferem privacidade quase total.

Decorado com cortinas de veludo, um quê de rococó e imagens da realeza francesa, La Cave du Roy é o bar de vinhos de Isaac Azar, proprietário do Paris 6. Há cantinhos gostosos para um namorico e o som é suave. A playlist é formada pelas vozes mais belas do jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, Sarah Vaughan e outras maravilhas.

Imagem: Sérgio Crusco

Il Segreto Gastro Vino

A carta é enxuta, mas abrange estilos variados, com opções em taça (a partir de R$ 22) ou em garrafa. Para começar com um frescor, sugiro o Tabalí Gran Reserva Pedregoso Sauvignon Blanc (R$ 180), da região chilena de Limarí, notável por vinhos de alta acidez. Iribarrem Basco Loco Cabernet Franc (R$ 165) é uma boa opção brasileira para quem quer conhecer melhor essa uva-tinta, que ganha cada vez mais fãs. Otto Pinot Noir (R$ 237) é outro tinto gaúcho que prima pela sutileza e convida ao romance. Para petiscar, o cardápio traz opções do mar e da terra. Vai lá: R. Luis Góis, 1613, Vila Mariana. Mais Informações