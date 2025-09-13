Como transportar cães e gatos no carro com segurança e evitar multas

Levar cães e gatos para passear ou acompanhar a família em viagens de carro exige atenção redobrada. Embora muitos tutores ainda não saibam, transportar animais de forma inadequada pode gerar riscos tanto para o pet quanto para os ocupantes do veículo.
Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multas para quem descumprir as normas de segurança.
De acordo com o CTB, dirigir com o animal solto no carro é considerado infração média, sujeita a multa e pontos na carteira. O risco vai além da penalidade: em uma freada brusca ou acidente, o pet pode se machucar gravemente ou até ser lançado contra os passageiros. Por isso, a escolha do equipamento correto é fundamental para garantir a proteção de todos.
Entre as opções mais utilizadas estão o cinto de segurança próprio para pets, que deve ser preso à guia peitoral, e as caixas de transporte, ideais para gatos e animais de pequeno porte.
Já os assentos específicos funcionam como cadeirinhas que mantêm cães de até médio porte confortáveis e seguros. Para animais maiores, grades de contenção no porta-malas também são alternativas adequadas, desde que o espaço seja ventilado e confortável.
Outra recomendação importante é nunca transportar o pet no colo do motorista ou no banco da frente. Essa prática, além de ilegal, compromete a concentração e aumenta significativamente o risco de acidentes.
Também é preciso evitar deixar o animal com a cabeça para fora da janela, já que isso pode causar lesões nos olhos, ouvidos e focinho.
Cuidados extras
Planejar paradas em viagens longas faz parte do cuidado: intervalos a cada duas ou três horas permitem que o pet se hidrate, faça necessidades e caminhe um pouco. Assim, o trajeto se torna mais seguro e confortável.
