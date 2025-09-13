Como transportar cães e gatos no carro com segurança e evitar multas

Levar cães e gatos para passear ou acompanhar a família em viagens de carro exige atenção redobrada. Embora muitos tutores ainda não saibam, transportar animais de forma inadequada pode gerar riscos tanto para o pet quanto para os ocupantes do veículo.

Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multas para quem descumprir as normas de segurança.

De acordo com o CTB, dirigir com o animal solto no carro é considerado infração média, sujeita a multa e pontos na carteira. O risco vai além da penalidade: em uma freada brusca ou acidente, o pet pode se machucar gravemente ou até ser lançado contra os passageiros. Por isso, a escolha do equipamento correto é fundamental para garantir a proteção de todos.