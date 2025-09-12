Viih Tube sobrevoa 'cachoeira no fundo do mar'; entenda fenômeno

A influenciadora Viih Tube e o marido, Eliezer, fizeram um curioso passeio durante as férias nas Ilhas Maurício: o casal visitou a "cachoeira no fundo do mar", uma paisagem famosa do arquipélago.
Para ver de perto a atração, os ex-BBBs encararam o medo da aventura e embarcaram em um pequeno avião para sobrevoar o litoral local. Segundo Viih, a surpresa foi uma ideia do marido, mas ela acabou gostando da experiência —depois de conseguir relaxar.
Que lugar é este?
Apesar de oficialmente conhecida como Cachoeira Subaquática de Port Louis, a atração não existe, ou melhor, ela está lá, mas não há cachoeira alguma neste ponto da península Le Morne.
Trata-se de um fenômeno de ilusão de ótica a quem sobrevoa a área, a cerca de 2.000 km da costa africana. Há passeios de helicópteros ou monomotores, como os feitos pelo casal, que levam os turistas interessados em ver de perto a "queda" d'água.
Até a companhia aérea Air Mauritius oferece a chance de visualizar o tal buraco, como se realmente houvesse um fluxo de correntes sendo puxado ao fundo do mar.
A sensação de que há uma cachoeira sob o oceano é explicada pela própria formação geológica da região: Maurício é parte de um conjunto conhecido como Ilhas Mascarenhas — que inclui outras ilhas e arquipélagos como Agalega, Tromelin, Atol de São Brandão, Rodrigues e Reunião.
De origem vulcânica, a área onde estão situadas as ilhas são um plateau sem a mesma robusta constituição de um continente, segundo informações dos portais de ciências Big Think e IFLScience.
Ou seja, enquanto áreas continentais possuem uma espécie de "borda do terreno" submersa que suaviza a transição da costa para o mar —tanto que, para chegar ao fundo do oceano nestes casos, é preciso se afastar bastante do continente—, outras são bem diferentes.
No caso de Maurício, a transição é abrupta: do litoral se tem acesso ao mar profundo, a 4.000 metros. Contudo, o choque da água com a terra libera constantemente no mar sedimentos que proporcionam o mix de cores que se vê do alto — águas mais escuras no "centro" da cachoeira em contraste com os tons mais claros das bordas.
A impressão de que a ilha pode ser sugada por um vórtex a qualquer momento é, portanto, da areia descendo para o fundo do oceano. Aqueles que desejam visitar, encontrarão opções na região, já que Le Morne abriga diversos hotéis e restaurantes dedicados aos turistas.
Toda a "Paisagem Cultural de Le Morne" foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2008. Segundo a instituição, as cavernas nos entornos da montanha Le Morne Brabant são históricas por terem sido usadas como abrigo e esconderijo por escravos que fugiam de seus captores durante o século 18 e o 19 e portanto representam a luta por liberdade.
