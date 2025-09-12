4 passeios nos subterrâneos de São Paulo e mais atrações no fim de semana

Imagem: Divulgação

Cinema no subsolo

Das seis salas que compõem o complexo Cine Reag Belas Artes, duas delas ficam dois lances de escada abaixo. Pequenas, com 80 lugares cada um, é ali que rola a programação do "Porão do Belas", evento semanal que exibe filmes de terror todas as quartas-feiras do mês, sempre às 21h. Na próxima data agendada (17), o gótico "O Homem que Enganou a Morte" será o título que vai rodar na telona. Os ingressos começam em R$ 30. Vai lá: R. da Consolação, 2423, Consolação. Mais informações

Imagem: Ricardo Matsukawa/ UOL

Cripta e museu

O Pateo do Collegio também conta com uma cripta, onde antigamente eram enterrados membros da Companhia de Jesus. As paredes do século 17 ainda estão lá e podem ser vistas durante o circuito do Museu Anchieta. O espaço subterrâneo recebe exposições temporárias e é palco para concertos musicais toda semana, gratuitos ou com ingressos a partir de R$ 5. A visitação ao Museu e à cripta acontece de terça a sábado, das 9h às 16h45. Vai lá: Praça Pateo do Collegio, 2. Mais informações

Imagem: Divulgação

Centro religioso

Localizada a 7 metros abaixo do altar principal, a cripta da Catedral da Sé é um espaço com mais de um século de existência, onde estão guardados os restos mortais de bispos e figuras históricas, caso do cacique Tibiriçá. A área subtérrea ainda abriga exposições. Quem quiser visitá-la pode optar pelo tour exclusivo à cripta (vários horários, todos os dias, a partir de R$ 15) ou escolher o tour que passa por várias áreas da construção católica. Vai lá: Praça da Sé, s/n. Mais informações