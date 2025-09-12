Latam e Azul são consideradas cias 5 estrelas em ranking global de aéreas

A indicação se baseia exclusivamente em comentários e avaliações de passageiros, coletados por meio da parceria da APEX com o TripIt by Concur, o aplicativo de planejamento de viagens mais bem avaliado do mundo.

Para a edição de 2026, os passageiros avaliaram mais de um milhão de voos e aproximadamente 600 companhias aéreas, considerando diversas categorias, como conforto dos assentos, qualidade do serviço de cabine, opções de entretenimento a bordo, opções gastronômicas, disponibilidade de salas VIP no aeroporto e acesso Wi-Fi, entre outras.

A premiação é certificada de forma independente por uma empresa de auditoria externa profissional.

Para 2026, os critérios de avaliação aumentaram significativamente, limitando o APEX Five Star ao Top 40 das companhias aéreas do mundo, representando menos de 7% das companhias avaliadas globalmente.

Já o APEX Four Star reconhece as próximas 50 companhias aéreas do mundo, o que significa que apenas 8% das companhias aéreas em todo o mundo atingem esse critério, incluindo as 10 principais de baixo custo.

Em conjunto com o nível mais elevado — as Top 10 APEX World Class airlines — essas companhias representam o Top 100 mundial em experiência do passageiro.