7 cheiros e aromas que podem irritar e até prejudicar a saúde do seu gato

Os gatos possuem um olfato extremamente apurado — cerca de 14 vezes mais sensível que o dos humanos. Isso significa que odores que para nós podem ser sutis ou agradáveis podem ser extremamente desagradáveis para eles.
Conhecer esses cheiros pode ajudar a criar um ambiente mais confortável e seguro para o seu felino. Veja quais são eles a seguir:
1. Cheiros cítricos
Frutas como limão, laranja e lima têm um cheiro ácido e intenso que os gatos geralmente evitam. Inclusive, muitos repelentes comerciais utilizam essências cítricas para afastar os felinos de áreas indesejadas.
2. Hortelã e menta
Apesar da erva-dos-gatos ser da mesma família da hortelã, muitos felinos não gostam do cheiro de hortelã fresca ou do mentol. Esse contraste olfativo pode ser desconcertante para eles.
3. Produtos de limpeza e desodorantes artificiais
Substâncias como vinagre, amônia, pinho, sabão em pó e desodorantes de ambiente com fragrâncias artificiais podem ser irritantes para o sistema olfativo dos gatos. Esses produtos podem causar desconforto e até reações adversas em alguns felinos.
4. Lavanda e outros óleos essenciais
Embora a lavanda seja conhecida por suas propriedades relaxantes para os humanos, ela pode ser tóxica para os gatos. O uso de óleos essenciais, como lavanda, eucalipto e tea tree, deve ser evitado, pois podem causar sintomas como vômitos, letargia e até danos ao fígado.
5. Alimentos em mau estado
Cheiros de alimentos estragados, como peixe ou carne em decomposição, são naturalmente repelentes para os gatos, que possuem um olfato aguçado para detectar alimentos impróprios para consumo.
6. Fumaça de cigarro
A fumaça de cigarro contém substâncias químicas que podem ser prejudiciais à saúde dos gatos. Além disso, o cheiro forte pode ser desconfortável e irritante para eles.
7. Banana
Embora não seja tóxica, a casca de banana contém substâncias que podem ser desagradáveis para os gatos. Alguns felinos demonstram aversão ao cheiro da casca de banana, possivelmente devido à presença de compostos como o ácido butírico.
Dica importante
Evite o uso de repelentes caseiros que contenham óleos essenciais ou substâncias potencialmente tóxicas para os gatos. Sempre consulte um veterinário antes de introduzir novos produtos ou aromas no ambiente do seu felino.
Fonte: Elisa Tibério, veterinária e mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especializada em comportamento e animais silvestres
