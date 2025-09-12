7 cheiros e aromas que podem irritar e até prejudicar a saúde do seu gato

Os gatos possuem um olfato extremamente apurado — cerca de 14 vezes mais sensível que o dos humanos. Isso significa que odores que para nós podem ser sutis ou agradáveis podem ser extremamente desagradáveis para eles.

Conhecer esses cheiros pode ajudar a criar um ambiente mais confortável e seguro para o seu felino. Veja quais são eles a seguir:

1. Cheiros cítricos

Frutas como limão, laranja e lima têm um cheiro ácido e intenso que os gatos geralmente evitam. Inclusive, muitos repelentes comerciais utilizam essências cítricas para afastar os felinos de áreas indesejadas.