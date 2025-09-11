Cachorro não quer comer ração? Saiba o que pode ser a causa e como resolver

Seu cachorro olha para o pote, cheira a ração e simplesmente vira o rosto? Ou só aceita comer quando você coloca frango, caldo ou algum petisco por cima? Essa situação é mais comum do que parece e preocupa muitos tutores que, muitas vezes, acreditam que o pet está apenas "fazendo charme".
A verdade é que a recusa da ração quase sempre tem uma causa por trás e precisa de atenção. A alimentação é um dos principais indicadores de saúde dos cães. Quando um animal saudável perde o interesse pela comida, o sinal de alerta deve acender.
O motivo pode estar relacionado ao ambiente, ao estresse, ao peso corporal, à rotina ou até mesmo a desconfortos digestivos que passam despercebidos. Entender esses fatores é fundamental para cuidar da saúde do pet e evitar complicações.
A seguir, veja as principais razões que levam um cão a rejeitar a ração e o que você pode fazer para mudar esse quadro.
1. Problemas de saúde
Gastrite, intolerâncias alimentares ou mesmo dores na boca podem estar por trás da recusa. Em muitos casos, o cão associa o sabor da ração ao mal-estar e passa a evitá-la. Raças que costumam apresentar sensibilidade digestiva ou dermatológica, estão entre as que mais sofrem com alergias alimentares.
2. Alergias e intolerâncias
Frango, soja e milho são ingredientes comuns nas rações e podem causar reações em cães sensíveis. Muitas vezes os sinais não aparecem em forma de vômito ou diarreia, mas sim como coceira, queda de pelos ou lambedura excessiva. Vale lembrar que até rações de "sabor salmão" podem conter miúdos de frango na composição.
3. Sobrepeso
Cães acima do peso tendem a ficar menos interessados na ração, criando um ciclo complicado: recusam a comida, recebem algo mais saboroso, engordam ainda mais e continuam rejeitando a ração pura. Raças propensas ao ganho de peso precisam de atenção redobrada para manter o escore corporal adequado e, consequentemente, um apetite equilibrado.
4. Enjoo da ração
Assim como os humanos, os cães também podem enjoar de comer sempre a mesma coisa. Esse comportamento tem até uma função biológica, já que variar os alimentos ajuda a prevenir intoxicações e garante diferentes nutrientes. A variação deve ser feita com supervisão veterinária, sempre priorizando combinações seguras e balanceadas.
5. Complementos na ração
Muitos tutores recorrem a legumes, carnes cozidas ou caldos para deixar a ração mais atrativa. Embora isso possa funcionar, o excesso de "toppers" pode ensinar o cão a recusar a comida pura. Além disso, molhar a ração faz com que ela perca o efeito abrasivo nos dentes e, se permanecer muito tempo no pote, pode fermentar ou mofar, oferecendo riscos à saúde.
6. Apoio à microbiota
Alimentos fermentados, como iogurte natural, vêm ganhando espaço como aliados da saúde intestinal dos cães. Eles ajudam a equilibrar a microbiota, melhorando a digestão e a absorção de nutrientes. Porém, devem ser oferecidos em pequenas quantidades e com orientação veterinária, respeitando o porte do animal.
7. Filhotes que não querem comer
Nos filhotes, a recusa da ração nunca deve ser vista como algo normal. Dor na boca, ração muito seca ou em tamanho inadequado e desconfortos digestivos são causas comuns. Nessa fase, qualquer problema pode evoluir rapidamente, por isso é importante buscar orientação veterinária o quanto antes.
Fonte: Elisa Tibério, veterinária e mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especializada em comportamento e animais silvestres
