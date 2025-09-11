Cachorro não quer comer ração? Saiba o que pode ser a causa e como resolver

Seu cachorro olha para o pote, cheira a ração e simplesmente vira o rosto? Ou só aceita comer quando você coloca frango, caldo ou algum petisco por cima? Essa situação é mais comum do que parece e preocupa muitos tutores que, muitas vezes, acreditam que o pet está apenas "fazendo charme".

A verdade é que a recusa da ração quase sempre tem uma causa por trás e precisa de atenção. A alimentação é um dos principais indicadores de saúde dos cães. Quando um animal saudável perde o interesse pela comida, o sinal de alerta deve acender.

O motivo pode estar relacionado ao ambiente, ao estresse, ao peso corporal, à rotina ou até mesmo a desconfortos digestivos que passam despercebidos. Entender esses fatores é fundamental para cuidar da saúde do pet e evitar complicações.