No Rio tem pizzaria boa? 31ª melhor do mundo, Ferro e Farinha prova que sim

Eu queria entregar uma comida de alto nível, com ingredientes de qualidade, por um preço democrático. Vendia minhas pizzas por R$ 15, R$ 20 em uma época que os lanches eram vendidos a R$ 5 e ainda assim, tinha fila de 40 pessoas esperando para provar minha receita. Foi ali que me encontrei profissionalmente e percebi o potencial do Rio para esse tipo de negócio , conta Sei.

De publicitário para chef

Filho de mãe chinesa e pai japonês, Sei nasceu em Nova York, se formou em publicidade e trabalhava na área. Desde pequeno, porém, viveu dentro da operação da Suibi, uma casa de sushi badalada em Manhattan, acompanhando o dia a dia do negócio ao lado dos pais. Em 2011, no entanto, veio a vontade de mudar de vida.

Sei Shiroma e seu pai, Mike, no Suibi, em Nova York Imagem: Arquivo pessoal

Não queria seguir nesse caminho. Vim ao Rio como turista a convite da minha namorada na época e me apaixonei pela cidade. Entendi que não queria mais voltar e, como não tinha como atuar em publicidade aqui, apostei na gastronomia, que sempre foi meu plano B , conta.

No fim de 2012, mudou-se definitivamente para o Brasil e como não tinha grana para abrir um restaurante, mas precisava trabalhar, em 2013, decidiu fazer sua primeira pizza da vida e vender nas ruas com um forno à lenha móvel.