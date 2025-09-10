Ilha de vulcões e de ursos gigantes revela uma face surpreendente do Japão

O círculo de fogo do Pacífico, faixa no oceano com os vulcões mais perigosos do planeta, passa em cheio pelo Japão, que tem em Hokkaido sua maior concentração.
Ilha ao Norte do país, Hokkaido tem os vulcões como protagonistas, paisagens naturais e florestas que parecem cenários de filmes, além de ser, digamos, a Minas Gerais do Japão — com as comidas mais deliciosas, vindas diretamente de produtores.
No roteiro pela ilha, observa-se como os japoneses convivem em harmonia com os vulcões, não só para o turismo, bem como para cultivar frutas e verduras frescas mesmo em temperaturas extremas, pois ali a temperatura no inverno pode baixar dos -10°C.
Entre as experiências locais estão banhar-se em piscinas vulcânicas, hospedar-se em hotéis de imersão cultural e caminhar por trilhas em vulcões e florestas intocadas. De todo território japonês, somente aqui é encontrado o urso marrom, um gigante que chega aos 3 metros de altura — e era cultuado pelos indígenas locais.
A história de milhões de anos da ilha é recente para o Japão, pois foi ocupada apenas há 150 anos. Hokkaido foi casa de animais pré-históricos, como dinossauros e mamutes, com fósseis a serem visitados em museus.
Sapporo, a porta de entrada
Para chegar a Hokkaido, ilha diferente de onde está Tokyo, o viajante pode pegar um voo ou mesmo o trem-bala e balsa. O primeiro destino é a capital, Sapporo, que merece pelo menos três dias. É nela que está o Ramen Alley, beco do ramen, onde a iguaria nasceu — e, dizem, é a melhor do mundo.
O ideal é se hospedar no centro da cidade que, além de templos e parques, tem uma região central com prédios gigantes e iluminados, como em Tokyo, e muitos restaurantes típicos.
Sapporo inteira pode ser visitada com transporte público. A linha de metrô tem uma cidade subterrânea, que cobre praticamente todos os lugares.
No destino, está o The Okurayama Ski Jump Stadium, o estádio usado nas Olimpíadas de Inverno de 1972. Do topo do Monte Okura, de onde saltam os atletas, a vista para a cidade é maravilhosa.
Já na região ao lado da cidade, excursões levam a pontos icônicos como o parque onde teria nascido a inspiração para o personagem Pikachu, o Daisetsuzan National Park. Um bondinho leva ao topo da montanha, de onde saem trilhas lindas. O parque montanhoso é a casa dos ursos gigantes e de cervos selvagens facilmente vistos em passeios, como os que captei neste vídeo:
E um fato bem curioso: o parque também a moradia do pika, um pequeno mamífero que lembra um coelho e teria inspirado o personagem Pikachu. Com sorte, você também encontra esse pequeno mamífero pelo caminho.
O povo-urso
Ao visitar Hokkaido é preciso entender suas raízes, conectada aos ainus, o povo milenar originário, índigenas japoneses que vivam com os ursos. Há diversos lugares na ilha para mergulhar na sua cultura, e um deles é o museu Upopoy National Ainu, a 90 km da cidade.
Ali, é possível ver toda história do povo originário, suas roupas, utensílios, costumes, crenças e até visitar a réplica de uma vila rústica onde ainus viviam.
Monte Usu: perigo e bênção
Na topografia, 70% do Japão é formado por montanhas e vulcões, sendo 111 deles ativos. Mas muita gente só se lembra do Monte Fuji.
Em Hokkaido, o vulcão mais famoso e perigoso é o Monte Usu, explorado por trilhas, bondinho, lagos, banhos de água vulcânica e com as comidas deliciosas vindas do solo vulcânico. É possível mergulhar na história também pelas cidades destruídas pelo Mt. Usu San, como é respeitosamente chamado no Japão.
Principal cidade aos pés do gigante, Lake Toya fica a uma hora e meia de carro de Sapporo. No ano 2000, ela foi engolida pelo Monte Usu, mas depois reconstruída e virou um balneário. Na data do desastre, uma série de terremotos antes da explosão fez os moradores evacuarem. Felizmente, não houve vítimas.
Com 733 metros de altura, o vulcão engoliu prédios e estradas, além de mudar totalmente a topografia, com novas crateras e montanhas. Hospedar-se por lá é experimentar uma lição de resiliência japonesa.
O melhor hotel, Toyako Manseikaku Lakeside, fica à beira do lago que dá o nome à cidade. Na verdade, ele é um um caldeirão vulcânico, resultado de outra explosão do Mt Usu há 110 mil anos. No hotel, é possível tomar banho em um onsen, o famoso banho termal japonês, de cara para o lago Toya.
As águas do onsen, que brotam do solo vulcânico, são ricas em minerais e podem chegar a 40 °C. Com propriedades medicinais, ajudam no alívio de dores, na circulação sanguínea e na desintoxicação.
Há um ritual para se tomar o banho, que pode ser dentro do hotel ou em casas de banho. Banha-se pelado, juntamente com outras pessoas — a ala feminina é separada da masculina. Para chegar até a piscina natural, é preciso vestir um yukata, um kimono, sem nada por baixo.
As regras são rígidas, e nem biquíni é aceito. Em alguns onsens, bem tradicionais, não é permitido entrar com tatuagem à mostra.
O hotel oferece ainda a oportunidade de viver outra imersão cultural, a de passar a noite em um ryokan, a hospedagem tradicional japonesa na qual se dorme no chão.
Geralmente, os ryokans têm jardins lindíssimos, decoração e comida típica, rituais e quartos sem camas. Calma. Deita-se, na verdade, no tatame, onde será colocado um futon, e, assim, a noite macia estará garantida.
Trilha e bondinho pelo vulcão
Para os passeios, é indispensável contratar guias especializados, pois, além de quase todas as placas estarem em japonês, em alguns locais só se entra com guia.
São poucas as pessoas aptas a explorar essa área vulcânica, então, estes especialistas podem ajudar na viagem. Nascido em Hokkaido, o mestre Tak Homma conhece a ilha profundamente. Ele já foi secretário de turismo na região, além de Gen Tokoi, especialista que comanda a agência Hokkaido Treasure Island Travel, um verdadeiro achado.
Com eles e guiados pela mestre em vulcões Rie Egawa, fizemos a trilha do Toya-USU Unesco Global Geopark, que contorna o Mt. Usu para revelar belezas e tragédias causadas pelo gigante.
Natural de Hokkaido, Rie convive com vulcões desde que nasceu e não poderia passar melhor perspectiva sobre morar aos pés dessas montanhas. Ela explica:
A atividade vulcânica, parte da vida na Terra, cria topografias maravilhosas, que ajudam em muitas formas de vida, inclusive, humana. Temos que coexistir com os vulcões e saber equilibrar desastres com bênçãos que trazem"
A trilha é relativamente fácil, de 2 horas (1,8 km). Durante o trajeto, é possível ver ônibus, carrose casas destruídas até o desaparecimento de parte da estrada National Road, uma das mais importantes de Hokkaido. A cada passo, as imagens impressionam.
Depois de explorar a trilha, o próximo passeio leva a um parque para ver vulcões do alto. O teleférico Usuzan Ropeway transporta o turista da base do Mt Usu a quase topo, a mais de 700 m de altitude.
A vista do alto para a cidade de Lake Toya, seu lago e o Monte Showa Shinzan, vulcão ativo que surgiu entre 1943 e 1945 devido à erupção do Monte Usu, é simplesmente incrível.
Gastronomia
Comida é um dos pontos fortes de Hokkaido, que abriga as principais áreas agrícolas do Japão. Além do sorvete que já citei, é preciso provar o famoso melão, mais doce que o comum, o tomate cereja, que também é adocicado, e os mochis, bolinhos de arroz com recheios deliciosos, como o de cereja. E você pode ter a experiência de fazê-los do modo antigo (dê o play e confira).
Tudo é fresco, farm to table (da fazenda para o prato), como acontece no restaurante Sakkuru, ao lado de Lake Toya.
Neste restaurante é servido um tradicional Aka Kaiseki, estilo gastronômico em que vários pratos chegam em louças centenárias e elegantes, para serem compartilhados.
É possível também fazer a experiência gastronômica dentro da casa de moradores, como a chef Makiko, de quase 80 anos, que produz a comida orgânica lá mesmo e prepara uma sequência de pratos — das entradinhas ao chá final. No programa que fiz foram 20 pratos, que custaram no final aproximadamente 15 dólares por pessoa.
Trilha sobre o Pacífico e floresta
De um lado da ilha de Hokkaido está o Mar do Japão. De outro, o Oceano Pacífico, onde fica uma das trilhas mais lindas, na cidade de Toyoura.
O caminho de carro para chegar até a trilha passa pela Baía de Funkawan, com o Pacífico de um lado e, do outro, penhascos criados por atividades vulcânicas e deslizamentos de terra.
O nome do passeio, Kamuichashi, significa "Forte de Deus", na linguagem ainu. São 130 degraus para chegar até o caminho, localizado a 30 metros acima do Pacífico. Tata-se de uma pequena caminhada com um mirante de encher os olhos. Confira:
Perto dali está a Utasai Beech Forest, floresta de árvores gigantes e casa do urso negro, que pode chegar a 3 metros de altura. A trilha pela floresta dura 3 horas.
Durante a caminhada, é comum ver arranhões recentes em árvores, que indicam que um urso acabou de passar — e por isso também é essencial fazer esse passeio sem guia.
Doces artesanais e alguns tragos
A floresta fica em Kuromatsunai, cidadezinha e região agrícola simpática para ser explorada com uma bike elétrica. Na rota pela vida rural de Hokkaido, há paradas estratégicas para comprar doces artesanais locais, mochis frescos moldados e recheados, que só são produzidos sob encomenda.
À noite é hora de curtir o clássico programa japonês: jantar seguido de karaokê. O restaurante Ryokan in tem apresentação de pratos fantástica e comida tradicional. Depois do jantar, divirta-se soltando a voz, embalado por muito sakê — te digo que a bebida revela talentos da música.
Com vasta produção de arroz, a ilha de Hokkaido é famosa por alguns dos melhores sakês do país, bebida alcoólica fermentada a partir do grão.
Pela manhã, prepare-se para remar de caiaque pelo rio Shubuto, de águas calmas, onde, com sorte, é possível ver salmões selvagens.
Próximo da cidade faça uma visita à destilaria de uísque Nikka, considerado um dos melhores do mundo.
Tokachi: rural e histórica
Para finalizar o roteiro de Hokkaido, rume para a pequena cidade de Obihiro, na região de Tokachi, uma das principais áreas agrícolas do país — ali se produz, por exemplo, mais de 150 tipos de feijão, e um deles dá origem a uma cerveja local.
No Green Park, faça uma parada cultural no Obihiro Centennial, museu que conta a história da região, desde tempoos pré-históricos — com direito a dente de mamute e um fóssil de 22 mil anos — a um setor completo sobre o povo ainu, com roupas originais, bem como armas e canoas usadas pelos indígenas.
Além do museu, em Obihiro está o casarão histórico Former Futaba Kindergarten, usado como jardim de infância no século passado. O local tem apresentação dos ainus que ainda vivem por lá, show de lutas e de Mukkuri, o instrumento que parece conversar com pássaros, usado em cerimônias.
Bike pela rota rural
Duas aventuras de bicileta levam a templos únicos em Tokachi. A primeira delas é pela estrada agrícola, ao passar pelo meio de fazendas e plantações que abastecem o Japão todo.
A saída do roteiro acontece no Kanda Nissho Memorial, um museu lindíssimo com pinturas e esboços de Nissho Kanda (1937-1970), famoso artista agricultor da região.
No meio da rota agrícola, visitamos um pequeno templo xintoísta. Ele atende à comunidade rural ao seu redor e é perfeito para quem quer fugir de pontos turísticos badalados. Com sorte, é possível ver apresentações típicas como a dança do leão, que afasta os inimigos. Ao chegar a qualquer tempo xintoísta, o turista deve seguir regras e fazer o ritual correto. Confira:
Em cada templo visitado é possível tirar a sorte, o Omikuji, a loteria sagrada japonesa. Os templos têm diferentes animais como símbolos, dependendo da região. No templo localizado no centro de Obihiro, o turista literalmente pesca a sorte, pois o símbolo por lá é o peixe, e o papel da fortuna é retirado de um laguinho de brinquedo.
Peixes são sinônimos de abundância no Japão. O peixinho com a mensagem escrita vira um souvenir.
Mas, atenção, nem sempre o Omikuji vem com coisas boas escritas. Se for um bom presságio, deve ser guardado. Caso seja uma má sorte, é preciso deixar o papel amarrado em murais dos templos para ela não te acompanhar pelo resto da vida. Eu não quis desafiar os ensinamentos (como você confere no vídeo a seguir), para terminar essa minha viagem pela ilha de Hokkaido apenas com boas lembranças.
