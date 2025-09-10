Ilha de vulcões e de ursos gigantes revela uma face surpreendente do Japão

O círculo de fogo do Pacífico, faixa no oceano com os vulcões mais perigosos do planeta, passa em cheio pelo Japão, que tem em Hokkaido sua maior concentração.

Ilha ao Norte do país, Hokkaido tem os vulcões como protagonistas, paisagens naturais e florestas que parecem cenários de filmes, além de ser, digamos, a Minas Gerais do Japão — com as comidas mais deliciosas, vindas diretamente de produtores.

No roteiro pela ilha, observa-se como os japoneses convivem em harmonia com os vulcões, não só para o turismo, bem como para cultivar frutas e verduras frescas mesmo em temperaturas extremas, pois ali a temperatura no inverno pode baixar dos -10°C.