Algumas frutas podem fazer mal ao seu cão; veja guia e saiba quais evitar

Oferecer frutas ao seu cão pode ser uma maneira saudável de variar a alimentação e fornecer vitaminas, fibras e antioxidantes. No entanto, nem todas as frutas são seguras: algumas podem causar intoxicação, problemas digestivos ou até danos nos órgãos, mesmo em pequenas quantidades.
Conhecer quais alimentos são perigosos e quais podem ser consumidos com moderação é fundamental para proteger a saúde do seu pet.
Confira o guia a seguir, feito com a ajuda da veterinária Elisa Tibério, mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especialista em comportamento, animais silvestres e zoologia.
Frutas que devem ser evitadas a todo custo
Algumas frutas contêm compostos tóxicos ou apresentam risco de obstrução, tornando-as inadequadas para cães:
Uva e uva-passa: podem causar insuficiência renal aguda, mesmo em pequenas quantidades. O mecanismo exato ainda não é totalmente conhecido, mas os casos de intoxicação são bem documentados.
Carambola: contém oxalato de cálcio e outras substâncias que podem comprometer o funcionamento dos rins.
Abacate: possui persina, uma toxina que pode causar vômitos, diarreia e, em casos graves, problemas cardíacos.
Cereja: o perigo está no caroço, que pode liberar cianeto e provocar intoxicação, além do risco de engasgo.
Caqui verde e sementes: podem causar prisão de ventre e obstrução intestinal.
Frutas com caroços grandes, como pêssego e ameixa: apresentam risco duplo de obstrução e toxicidade devido à presença de cianeto no caroço.
Frutas seguras com moderação
Outras frutas podem ser oferecidas aos cães, desde que em pequenas porções, sem sementes e sem casca, para evitar desconforto digestivo ou ganho de peso:
- Banana
- Manga
- Mamão
- Melancia
- Melão
Mesmo frutas consideradas seguras podem causar diarreia se oferecidas em excesso. A recomendação é sempre oferecer pedaços pequenos e observar a reação do animal.
Frutas mais indicadas para petiscos
Algumas frutas podem ser dadas com mais segurança, servindo como petiscos naturais ou complementos da dieta:
- Maçã sem semente
- Pera sem semente
- Morango maduro
- Mirtilo
- Goiaba
- Coco natural
Cuidados gerais ao oferecer frutas
Sempre retire sementes, caroços e cascas que possam causar engasgos ou intoxicação.
Introduza novos alimentos gradualmente, observando sinais de alergia ou problemas digestivos.
Use frutas como complemento ocasional, nunca como substituto da ração balanceada.
Evite frutas processadas, com açúcar ou conservantes, que podem prejudicar a saúde do pet.
