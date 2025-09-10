Algumas frutas podem fazer mal ao seu cão; veja guia e saiba quais evitar

Oferecer frutas ao seu cão pode ser uma maneira saudável de variar a alimentação e fornecer vitaminas, fibras e antioxidantes. No entanto, nem todas as frutas são seguras: algumas podem causar intoxicação, problemas digestivos ou até danos nos órgãos, mesmo em pequenas quantidades.

Conhecer quais alimentos são perigosos e quais podem ser consumidos com moderação é fundamental para proteger a saúde do seu pet.

Confira o guia a seguir, feito com a ajuda da veterinária Elisa Tibério, mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especialista em comportamento, animais silvestres e zoologia.