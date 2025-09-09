'Vitória do Brasil': conheça a pizzaria de SP eleita a 3ª melhor do mundo

"É uma emoção sem tamanho", foi assim que André Guidon, chef e um dos donos da Leggera Pizzeria Napoletana, descreveu a Nossa a ansiedade no palco do 50 Top Pizza 2025, em Nápoles, nessa segunda (8). Não é à toa: a pizzaria de São Paulo foi eleita a terceira melhor do mundo pelo prestigiado ranking.

"Não estou acreditando até agora", disse o pizzaiolo logo após a conquista.