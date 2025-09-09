'Vitória do Brasil': conheça a pizzaria de SP eleita a 3ª melhor do mundo

"É uma emoção sem tamanho", foi assim que André Guidon, chef e um dos donos da Leggera Pizzeria Napoletana, descreveu a Nossa a ansiedade no palco do 50 Top Pizza 2025, em Nápoles, nessa segunda (8). Não é à toa: a pizzaria de São Paulo foi eleita a terceira melhor do mundo pelo prestigiado ranking.
"Não estou acreditando até agora", disse o pizzaiolo logo após a conquista.
Pessoalmente, acho que isso mostra que todas as melhorias que a gente implementou e todo o estudo que a gente fez surtiram efeito, mas também é muito positivo para a pizza do Brasil como um todo. Somos super vistos no mapa da pizza agora
O pódio foi inédito, mas no top 5 mais brasileiras despontaram: Ferro e Farinha, em 31°, QT Pizza e A Pizza da Mooca, em 36º, Unica Pizzeria, em 50°, e Veridiana, em 96º.
"Não tem lobby"
Em entrevista a Nossa em abril deste ano, André deu mais detalhes sobre o prêmio, do qual participa desde 2022. Em 2024, a Leggera chegou ao 11° lugar global e neste ano já havia sido eleita a melhor da América Latina e André, um dos melhores pizzaiolos do mundo.
"Meu nome acabou ficando muito evidente durante esses anos no mercado profissional da pizza entre os profissionais do restaurante e pizzaiolos. Vira e mexe o pessoal pergunta: 'André, como é que eu faço? Eu também quero ser avaliado'", conta.
A resposta de Guidon é a mesma:
Nunca me inscrevi em nada ou tive contato direto, só no prêmio. Ainda assim, os curadores não são os inspetores, explica.
Ou seja, a lista funciona quase da mesma forma que o prestigiado Guia Michelin: avaliações secretas, anônimas e nada de convite dos participantes.
"A gente não sabe quem veio, nem quando foi avaliado. Só chega um e-mail pra você. E na primeira vez, foi para minha caixa de spam", ri.
A pizzaria
A Leggera tem sedes nos bairros da Pompeia e dos Jardins, serve minipizzas (duas por R$ 59 e quatro por R$ 84), além do tamanho padrão individual de pizzas napolitanas.
Neste caso, os preços variam entre R$ 62 e R$ 85 por unidade, mas elas podem ficar R$ 20 mais caras se for pedida a massa sem glúten. A troca por queijos veganos, contudo, não tem custo adicional.
A partir de abril, todas as pizzas "rossas", de ambas as unidades, passam a usar o tomate San Marzano DOP.
A clássica Margherita Verace (R$ 69) leva Pomodoro San Marzano dell'agro Sarnese-Nocerino DOP, manjericão, mozzarella de búfala, parmesão e azeite extravirgem.
Já a Cacio e Ragù (R$ 85), nova criação de Guidon, leva sottofesa di Wagyu al Ragù di San Marzano DOP - posterior de Wagyu cozido lentamente ao pomodoro San Marzano -, queijo Caciocavallo de Búfala curado por 9 meses, ricotta de búfala, parmesão, azeite extravirgem e mini greens.
A Leggera é formada por trio que carrega, cada um à sua maneira, elos com a Itália, com Nápoles e com a pizza. André Guidon é o chef pizzaiolo, Fábio Muccio é o responsável pelo marketing, operações e inovações; já Bruno Caccavalle toca a gestão de facilities.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.