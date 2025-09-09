Caramelo, Estopinha, Fiapo de Manga: 10 apelidos de vira-latas brasileiros

O Brasil é um dos países com maior população de cães sem raça definida e, mesmo sem pedigree, eles conquistam o coração de milhões de tutores. Ao longo do tempo, a convivência criou um fenômeno curioso: os vira-latas passaram a receber "categorias" carinhosas, baseadas em suas cores, pelagens e jeitinhos únicos.
Esses apelidos não são oficiais, mas se espalharam pelas redes sociais e pelo boca a boca, virando parte do nosso vocabulário afetivo. Conheça, a seguir, alguns dos mais famosos e veja se o seu amigo de quatro patas se encaixa em alguma dessas descrições.
Vira-lata caramelo
O mais icônico de todos, símbolo da mistura brasileira e praticamente um patrimônio nacional. Geralmente de porte médio, pelagem curta e cor que varia do bege ao dourado, o caramelo é tão representativo que virou meme e até estampa campanhas de adoção.
Fiapo de manga
O apelido divertido é usado para cães de pelagem clara, longa e esvoaçante, que lembram a textura dos fiapos da fruta. São vira-latas que exalam leveza e têm um charme natural, muitas vezes herdado de cruzamentos com raças de pelo longo.
Estopinha
O termo estopinha define vira-latas de pelo áspero e bagunçado, com mechas de diferentes cores. Esses cães costumam ter tufos no rosto e uma "barbichinha" que aumenta o ar de travessura.
Bolo formigueiro
Recebem esse nome os cães cuja pelagem clara é salpicada de manchas escuras, lembrando o famoso bolo caseiro com granulado. É um padrão muito comum em vira-latas e, na maioria das vezes, vem acompanhado de um olhar doce e expressão simpática.
Bolo de cenoura com chocolate
Outro apelido do cardápio brasileiro: cães de pelagem preta com áreas bem definidas em marrom, normalmente nas sobrancelhas, patas e peito. Esse padrão também aparece em raças como o Rottweiler e o Pinscher, mas é frequente nos SRD.
Outros tipos populares de vira-lata
Além dos apelidos mais famosos, existem outras categorias queridas entre tutores:
- Calçadinho - vira-lata com pelagem uniforme e patas brancas, como se estivesse usando meias.
- Raposinha - cães de focinho afilado e orelhas triangulares, lembrando uma pequena raposa.
- Fumaça - pelagem acinzentada, uniforme ou mesclada, que dá um ar sofisticado.
- Tigrado - pelo rajado em tons de marrom e preto, com padrão parecido ao de tigres ou onças.
- Pretinho básico - o clássico cão de pelagem preta uniforme, amado por sua elegância e discrição.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.