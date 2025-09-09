Caramelo, Estopinha, Fiapo de Manga: 10 apelidos de vira-latas brasileiros

O Brasil é um dos países com maior população de cães sem raça definida e, mesmo sem pedigree, eles conquistam o coração de milhões de tutores. Ao longo do tempo, a convivência criou um fenômeno curioso: os vira-latas passaram a receber "categorias" carinhosas, baseadas em suas cores, pelagens e jeitinhos únicos.

Esses apelidos não são oficiais, mas se espalharam pelas redes sociais e pelo boca a boca, virando parte do nosso vocabulário afetivo. Conheça, a seguir, alguns dos mais famosos e veja se o seu amigo de quatro patas se encaixa em alguma dessas descrições.

Vira-lata caramelo