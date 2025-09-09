NossaUOL
Caramelo, Estopinha, Fiapo de Manga: 10 apelidos de vira-latas brasileiros

Camila Eiroa
Colaboração para Nossa
Raposinha é aquela espécie de vira-lata peludinho e com as orelhas triangulares
Raposinha é aquela espécie de vira-lata peludinho e com as orelhas triangulares Imagem: VYCHEGZHANINA/Getty Images

O Brasil é um dos países com maior população de cães sem raça definida e, mesmo sem pedigree, eles conquistam o coração de milhões de tutores. Ao longo do tempo, a convivência criou um fenômeno curioso: os vira-latas passaram a receber "categorias" carinhosas, baseadas em suas cores, pelagens e jeitinhos únicos.

Esses apelidos não são oficiais, mas se espalharam pelas redes sociais e pelo boca a boca, virando parte do nosso vocabulário afetivo. Conheça, a seguir, alguns dos mais famosos e veja se o seu amigo de quatro patas se encaixa em alguma dessas descrições.

Vira-lata caramelo

Vira-lata caramelo
Vira-lata caramelo Imagem: Yamtono_Sardi/Getty Images

O mais icônico de todos, símbolo da mistura brasileira e praticamente um patrimônio nacional. Geralmente de porte médio, pelagem curta e cor que varia do bege ao dourado, o caramelo é tão representativo que virou meme e até estampa campanhas de adoção.

Fiapo de manga

Vira-lata fiapo de manga
Vira-lata fiapo de manga Imagem: No-longer-here/pixabay/Canva

O apelido divertido é usado para cães de pelagem clara, longa e esvoaçante, que lembram a textura dos fiapos da fruta. São vira-latas que exalam leveza e têm um charme natural, muitas vezes herdado de cruzamentos com raças de pelo longo.

Estopinha

Estopinha foi a primeira pet influencer do Brasil e morreu aos 14 anos, deixando seu tutor, Alexandre Rossi -- conhecido como Dr. Pet
Estopinha foi a primeira pet influencer do Brasil e morreu aos 14 anos, deixando seu tutor, Alexandre Rossi -- conhecido como Dr. Pet Imagem: Divulgação
O termo estopinha define vira-latas de pelo áspero e bagunçado, com mechas de diferentes cores. Esses cães costumam ter tufos no rosto e uma "barbichinha" que aumenta o ar de travessura.

Bolo formigueiro

Vira-lata bolo formigueiro
Vira-lata bolo formigueiro Imagem: Balakleypb/Getty Images

Recebem esse nome os cães cuja pelagem clara é salpicada de manchas escuras, lembrando o famoso bolo caseiro com granulado. É um padrão muito comum em vira-latas e, na maioria das vezes, vem acompanhado de um olhar doce e expressão simpática.

Bolo de cenoura com chocolate

Vira-lata bolo de cenoura com chocolate
Vira-lata bolo de cenoura com chocolate Imagem: Julia Filirovska/Pexels
Outro apelido do cardápio brasileiro: cães de pelagem preta com áreas bem definidas em marrom, normalmente nas sobrancelhas, patas e peito. Esse padrão também aparece em raças como o Rottweiler e o Pinscher, mas é frequente nos SRD.

Outros tipos populares de vira-lata

Além dos apelidos mais famosos, existem outras categorias queridas entre tutores:

  • Calçadinho - vira-lata com pelagem uniforme e patas brancas, como se estivesse usando meias.
  • Raposinha - cães de focinho afilado e orelhas triangulares, lembrando uma pequena raposa.
  • Fumaça - pelagem acinzentada, uniforme ou mesclada, que dá um ar sofisticado.
  • Tigrado - pelo rajado em tons de marrom e preto, com padrão parecido ao de tigres ou onças.
  • Pretinho básico - o clássico cão de pelagem preta uniforme, amado por sua elegância e discrição.

