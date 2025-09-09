8 lugares do mundo que são fantásticos, mas você não pode conhecer

Essa ilha a 32 quilômetros da costa sul do país é um dos locais mais jovens do planeta, surgida de uma erupção vulcânica. Por ser um laboratório natural intacto e protegido desde que emergiu em 1963, Surtsey tem acesso altamente controlado, permitido apenas para pesquisadores.

Esse Patrimônio da Humanidade pela UNESCO é um importante local de estudo sobre o desenvolvimento natural de uma ilha, cujas primeiras plantas brotaram dois anos depois da formação do território.

Sentinela do Norte

Índia

Imagem: Getty Images/500px Plus

Rodeada por recifes de coral e coberta por florestas, essa ilha do arquipélago de Andamão, no oceano Índico, seria um destino perfeito para férias não fosse por um detalhe.

O local é habitado por um grupo indígena extremamente intolerante ao contato com outras pessoas, o que faz dos sentineleses um dos últimos povos isolados do mundo.