Por que seu gato traz 'presentes' para você e o que isso revela sobre ele?

Se o seu gato costuma trazer meias, brinquedos ou até insetos até você, saiba que esse comportamento vai além de uma simples travessura felina. Trata-se de um gesto emocional que combina instinto de caça ancestral e vínculo com o tutor.
Mesmo os gatos mais domesticados carregam em seu DNA as práticas de felinos selvagens que caçavam e armazenavam presas. Quando um gato traz um "presente" para você, especialmente algo que pareça comida ou um brinquedo, ele pode estar enquadrando você como parte de seu "clã". É uma forma de compartilhar, mostrar confiança ou até ensinar — uma espécie de extensão do comportamento que ocorria entre mãe e filhotes.
Desde os primeiros gatos domesticados, o instinto de caça permanece vivo. Mesmo alimentados, muitos felinos continuam caçando pequenos animais como aves, ratos ou insetos e levando-os para sua casa. Eles podem trazer esse material para um local seguro para comer, brincar ou esconder. Isso não está relacionado à fome, mas à defesa de território e à busca de segurança ao consumir sua "caça".
Instinto maternal e vínculo com o tutor
Outra hipótese comum é que esse comportamento remonta ao padrão maternal: fêmeas selvagens trazem presas para ensinar filhotes a caçar. Em lares domésticos, isso se traduz em gatos levando presas (ou brinquedos) para os tutores como forma de reconhecê-los como membros seguros da família.
Esse comportamento também reforça vínculo: apresentando "a caça" ao tutor, o gato compartilha um símbolo de confiança. Essa interação pode ser reforçada por reações humanas que atribuem valor ao ato, mesmo que seja visualmente desagradável.
Quando a oferta vira acúmulo
Nem sempre o objeto trazido tem relação com caça. Alguns gatos carregam objetos como meias, elásticos, brinquedos ou até roupas. Fenômeno recente chamado de "cat burglars" (gatos ladrões) tem sido estudado, e os cientistas sugerem que esses comportamentos são motivados por estímulos sensoriais — como cheiro, textura ou movimento — e o fortalecimento do vínculo emocional com o tutor.
Esses itens não são retornados por gratidão, mas motivo é instintivo: exploração, atenção ou curiosidade. Quando esse comportamento se torna excessivo, porém, pode ser expressão de tédio, ansiedade ou ausência de estímulos adequados em casa. Estudos recomendam o uso de brinquedos interativos e enriquecimento ambiental para reduzir um possível acúmulo.
Como lidar de forma saudável com a situação
Se o presente vem de brinquedos ou objetos não confundíveis com itens perigosos, reagir com afeto reforça o vínculo. Já objetos indesejados ou nojentos podem ser trocados por brinquedos que imitam caça — varinhas, ratinhos de tecido — para satisfazer o instinto sem prejuízos.
Para felinos que apresentam acúmulo compulsivo, estimular o instinto de forrageamento por meio de comedouros interativos ou soluções que exijam manipulação para obter a comida pode ajudar a canalizar a energia. Essa abordagem reduz comportamentos repetitivos e melhora o bem-estar geral.
