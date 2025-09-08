Por que seu gato traz 'presentes' para você e o que isso revela sobre ele?

Se o seu gato costuma trazer meias, brinquedos ou até insetos até você, saiba que esse comportamento vai além de uma simples travessura felina. Trata-se de um gesto emocional que combina instinto de caça ancestral e vínculo com o tutor.

Mesmo os gatos mais domesticados carregam em seu DNA as práticas de felinos selvagens que caçavam e armazenavam presas. Quando um gato traz um "presente" para você, especialmente algo que pareça comida ou um brinquedo, ele pode estar enquadrando você como parte de seu "clã". É uma forma de compartilhar, mostrar confiança ou até ensinar — uma espécie de extensão do comportamento que ocorria entre mãe e filhotes.

Desde os primeiros gatos domesticados, o instinto de caça permanece vivo. Mesmo alimentados, muitos felinos continuam caçando pequenos animais como aves, ratos ou insetos e levando-os para sua casa. Eles podem trazer esse material para um local seguro para comer, brincar ou esconder. Isso não está relacionado à fome, mas à defesa de território e à busca de segurança ao consumir sua "caça".